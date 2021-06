Elise Mertens retire la 30e place de finale à Harriet Dart

29/06/2021

Le à 17h30 CEST

Élise Mertens, belge, numéro 16 de la WTA et tête de série numéro 13, a rempli les pronostics en s’imposant dans le soixante-quatrième de finale de Wimbledon par 6-1 et 6-3 en une heure et dix-sept minutes au joueur britannique Harriet Dart, numéro 142 de la WTA. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

Les données du match montrent que la joueuse de tennis belge a réussi à casser le service de son rival 5 fois, a eu une efficacité de 63% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 63% des points de service. Quant à Dart, il a réussi à casser le service à une occasion, a obtenu une efficacité de 62%, a fait 5 doubles fautes et a réussi à remporter 48% des points de service.

En trente-deuxième de finale, le joueur de tennis belge affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur chinois affrontera Linzhu et l’allemand Mona Barthel.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se produit du 21 juin au 11 juillet sur le gazon extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les invités.