Elise Stefanik détruit absolument Jake Tapper avec des reçus après qu’il ait essayé de faire un signal de vertu – RedState Vir .

Jake Tapper a récemment tenté de faire signe au New York Times de savoir qui il « autorise » dans son émission après les élections de 2020. Selon Tapper, quiconque a déjà évoqué la possibilité de fraude électorale est interdit. Cela inclut soi-disant la représentante Elise Stefanik, qui a soutenu le procès contre la Pennsylvanie, violant probablement sa propre constitution avec des modifications ordonnées par un juge au vote par correspondance.

Mais ce qui fait de cette histoire une histoire, ce n’est pas que Tapper est un clown prétentieux. C’est plutôt que pendant qu’il dit une chose publiquement, ses producteurs en font une autre à huis clos.

Stefanik avait les reçus et a complètement détruit l’hôte de CNN avec eux.

Tir….. chasseur, chasseur, chasseur Buvez, @jaketapper ! 😂 Vous en aurez besoin avec vos cotes en chute libre ! cc: @PunchbowlNews @politico @karaswisher #TAPPERemails 😂 pic.twitter.com/CwUYPryvvN – Elise Stefanik (@EliseStefanik) 4 juin 2021

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, le personnel de Tapper a essentiellement supplié Stefanik de venir plusieurs fois au cours des derniers mois malgré l’interdiction supposée de Tapper remontant à janvier. Les dates ci-dessus correspondent à tout le drame entourant l’éviction de Liz Cheney. Sans aucun doute, Tapper voulait que Stefanik l’intimide au sujet du vote du caucus de la Chambre républicaine pour retirer Cheney de la direction.

Stefanik est intelligent en ce qui concerne les médias, cependant. Elle a dit à Tapper de piler du sable, et pour autant que je sache, elle n’est pas non plus apparue sur CNN à un autre titre. C’est le bon jeu. Comme je l’ai déjà écrit, les républicains doivent arrêter de marcher dans les buzzsaws des médias. Ne donnez pas d’oxygène à ces personnes. Les républicains ne leur doivent absolument rien. Laissez-les s’étouffer avec des interviews sans fin avec Eric Swalwell et Adam Kinzinger.

Ce qui est vraiment drôle ici, cependant, c’est que Tapper essaie de se présenter comme celui qui tire la barre de ces élus du GOP. En réalité, aucun des républicains en question ne veut de toute façon participer à son émission, donc l’interdiction de Tapper n’est pas vraiment une interdiction du tout. Vous n’interdisez pas réellement quelqu’un de quelque chose s’il n’allait pas se présenter de toute façon. C’est comme le gamin qui organise une fête, personne ne se présente et prétend ensuite qu’il n’est pas venu parce qu’il ne les a pas invités. C’est un peu pathétique quand on y pense.

Les républicains devraient continuer à éviter CNN et tous les autres réseaux et journaux libéraux. Il n’y a aucun avantage à parler à ces diverses sorties d’incendie de poubelles. De nombreux médias de droite ont de toute façon un public bien plus important. Restez sur un terrain amical, car il n’y a rien de courageux ou de vertueux à remettre à quelqu’un un couteau rhétorique pour vous poignarder. Aucun animateur de CNN ne traitera jamais un républicain avec équité. Riez-leur au nez lorsque vous êtes invité et ne leur donnez pas la satisfaction de créer le clip viral qu’ils recherchent.