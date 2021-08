Elise Stefanik, membre du 3e rang du GOP House, passe à la théorie du complot complète MAGA ⋆ 10z viral

Elise Stefanik occupe le poste de « dame » à la tête du parti républicain. Par « dame », nous utilisons simplement le terme appliqué par un autre leader de la Chambre, Jim Jordan, lorsqu’il a tenté de faire sortir les « dames » lorsque la Chambre était en état de siège. Les républicains réservent la troisième place à une femme en raison d’une seule considération. La photographie. Ne serait-ce pas terrible s’il n’y avait que des hommes blancs sur cette scène ? Alors ils remédient à leur problème en promouvant une femme blanche. Elise Stefanik a bondi à la troisième place lorsque Liz Cheney a continué à insister sur le fait que Donald Trump a perdu les élections et que le 6 janvier était une abomination. Liz folle.

Elise était prête à dire tout ce qui était nécessaire pour se frayer un chemin sur Cheney. Mais maintenant, il existe des preuves qu’elle croit réellement ce qu’elle dit, ou qu’elle va plus loin dans sa quête du soutien du mouvement MAGA. De la bête quotidienne :

Trois mois plus tard, la nouvelle présidente de la conférence House GOP, la représentante Elise Stefanik (R-NY) prévoit de monter sur scène la semaine prochaine avec un agent de MAGA qui a un passé extrémiste et a joué un rôle clé dans « Stop the Steal » efforts pour renverser la victoire du président Joe Biden.

L’opérateur, VScott Presler, originaire d’irginie, a une longue histoire d’activisme extrémiste, notamment en tant que stratège de premier plan pour une organisation que l’Anti-Defamation League et le Southern Poverty Law Center considéraient comme le plus grand groupe haineux anti-musulman aux Etats-Unis. Presler, qui en 2017 a fait un retard pour le juge Roy Moore, candidat en disgrâce au Sénat américain de l’Alabama, a également aidé à organiser plusieurs Manifestations « Stop the Steal » menant à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. Il a ensuite assisté à l’émeute, la décrivant comme la « plus grande manifestation pour les droits civiques de l’histoire américaine » dans un tweet avec vidéo de la foule.

Sonne exactement comme le type de notre “dame” Elise Stefanik.

La comparution conjointe avec Stefanik, prévue pour un rassemblement le 25 août et une campagne d’inscription des électeurs à Saratoga, New York, souligne le pivot actuel du républicain à quatre mandats vers une base extrémiste MAGA toujours captivée par l’ex-président Donald Trump et l’idée que les élections de 2020 ont été injustement décidées.

Ils ne le diront pas. Mais la direction du parti doit faire face à cette humiliation parce qu’elle est pro-Trump. Et que ce soit Matt Gaetz, MTG, Lauren Boebert ou Elise Stefanik, ils deviennent intouchables. Elise le sait aussi. Il semble qu’elle soit prête à s’humilier ainsi que son groupe pour devenir l’une des intouchables.

