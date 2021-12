Elissa Cunane aide l’État n ° 2 de la Caroline du Nord à mettre la Virginie en déroute

Après la défaite du n ° 2 de NC State en prolongation contre le n ° 17 de la Géorgie jeudi soir, l’entraîneur Wes Moore craignait que son équipe ne soit lente contre Virginia.

« Bon sang, j’ai eu la gueule de bois de la défaite de l’autre soir. Déchirant, et beaucoup de choses auxquelles vous réfléchissez », a déclaré Moore. « Mais je pense qu’ils ont fait du bon travail pour avoir de l’énergie. Je suis vraiment fier de ce qu’ils ont fait avec le calendrier que nous avons joué. »

NC State a été vif dimanche, tirant à 50% du sol pour mettre Virginia en déroute 82-55.

Elissa Cunane a récolté 17 points et six rebonds, et Raina Perez a ajouté 16 points sur un tir à 6 pour 6 pour NC State (11-2, 2-0 Atlantic Coast Conference). Camille Hobby a ajouté 10 points.

Amadine Toi a mené Virginia (3-8, 0-1) avec 20 points. Taylor Valladay en a ajouté 11.

NC State a utilisé une course de 19-9 au début de la seconde mi-temps pour s’éloigner. Cunane avait huit points sur cette séquence. Elle a également réussi deux interceptions dans le match et a réussi les cinq lancers francs.

« Nous savions que nous devions terminer ce match. C’était notre objectif principal », a déclaré Cunane. « Pour sortir avec le » W « dans le jeu ACC, cela nous rend enthousiastes à l’idée de revenir et de replonger et d’entrer dans un jeu de ligue à part entière. »

GRANDE IMAGE

Virginia : Ce n’était pas suffisant pour battre NC State, mais les Cavaliers ont remarquablement bien tiré de derrière l’arc, réalisant un record de neuf points à 3 points. Virginia a tiré mieux que 40 % à 3 points pour la troisième fois cette saison.

« Chaque fois que nos enfants ont l’occasion de voir le ballon entrer, c’est excellent pour la confiance », a déclaré l’entraîneur de Virginie Tina Thompson. « Dans l’ACC, pour gagner des matchs, jouer en défense ne suffit pas. Il faut aussi être capable de marquer le ballon. Il n’y a pas de nuit de repos dans l’ACC. Faire des tirs est définitivement une bonne chose pour nous. »

NC State : Après avoir subi sa deuxième défaite de la saison, le Wolfpack a répondu en faisant exploser un ennemi de la conférence. Le Wolfpack a retourné le ballon plus de 16 fois contre la Géorgie et a réduit ce nombre à 10 contre les Cavaliers. NC State a également forcé Virginia à effectuer 20 revirements.

CLÉ CAMILLE

Lorsque Cunane n’était pas au sol, NC State n’a pas perdu beaucoup de production à la position centrale. En plus de son total de buts, Hobby a réussi un rebond, un vol et un bloc pour le Wolfpack en 11 minutes sur le banc. Le junior de 6 pieds 2 pouces a aidé NC State à dépasser la Virginie 38-28 et à battre les Cavaliers 34-20 dans la peinture.

« J’adore Camille », a déclaré Moore. « Juste pour être honnête – à l’ère du portail de transfert dans laquelle nous sommes – il est parfois rare qu’un joueur reste et continue à travailler dur. De toute évidence, Elissa est une grande joueuse et Camille est une grande joueuse. Nous sommes très chanceux de l’avoir ici. Nous allons continuer à avoir ses minutes. «

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Avec la défaite contre la Géorgie, NC State devrait chuter dans les sondages, mais rebondir avec cette victoire sur la Virginie devrait permettre au Wolfpack de se classer parmi les 10 premiers.

SUIVANT

Virginie : Au Texas Southern mercredi.

État de Caroline du Nord : à Clemson le 30 décembre.