Elite 85t, Elite 75t, plus

Avez-vous suivi notre couverture du Cyber ​​Monday cette année ? Si c’est le cas, vous savez probablement quelles offres d’écouteurs nos lecteurs essaient d’acheter. C’est vrai, nous parlons de AirPods Pro avec MagSafe, qui sont en quelque sorte en vente pour seulement 179 $! Pommes AirPod 2 sont en vente pour moins de 100 $, et ils se sont envolés des étagères d’Amazon toute la journée. Mais il y a une autre vente incroyable que vous devriez également vérifier. Il couvre une autre véritable marque d’écouteurs sans fil qui suscite presque autant de buzz que les AirPod. C’est vrai, nous parlons des offres Jabra Cyber ​​Monday !

Chacun des écouteurs les plus populaires de Jabra est actuellement aux prix les plus bas de 2021. Les offres Jabra Cyber ​​Monday en 2021 commencent à seulement 59,99 $ pour Écouteurs Jabra Active 65t qui coûte normalement 100 $. En plus de ça, super populaire Écouteurs Jabra Elite 75t qui se vendent normalement pour 150 $ sont à seulement 79,99 $. C’est un nouveau prix bas de tous les temps !

Écouteurs Jabra Elite 75t – Véritables écouteurs sans fil avec étui de chargement, Titanium Black – Active Noi… Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 73,00 $ (49 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Jabra Cyber ​​Monday 2021

Parmi tout ce qui est en vente pour le Cyber ​​Monday, les écouteurs ont vraiment été populaires cette année parmi nos lecteurs.

Il n’y a pas d’écouteurs sur l’ensemble du site d’Amazon qui soit aussi populaire que AirPods Pro avec nos lecteurs. En fait, les seuls écouteurs qui s’en approchent sont AirPod 2. Chaque modèle d’AirPods est en vente avec des remises importantes sur le Cyber ​​Monday. Cela signifie que vous pouvez acheter des AirPods Pro ou d’autres AirPod dès aujourd’hui au prix le plus bas de l’année.

Avant d’acheter l’un de ces écouteurs populaires, il existe d’autres options que les gens aiment tout autant pour encore moins d’argent.

Écouteurs Jabra Elite 75t offrent une qualité sonore fantastique ainsi qu’une grande autonomie de la batterie. En plus de cela, ils prennent en charge Amazon Alexa pour que vous puissiez emporter votre assistant vocal préféré avec vous partout où vous allez. Ces écouteurs très populaires sont vendus au prix de 150 $. C’est déjà moins que ce que vous paieriez pour n’importe quel AirPod. Grâce à une remise massive sur Amazon aujourd’hui, vous pouvez cependant en acheter une paire pour seulement 79,99 $ ! C’est environ la moitié de ce que vous paieriez pour des AirPods 2 si vous les achetiez maintenant auprès d’Apple, alors ne manquez pas cette occasion.

Il y a encore plus d’offres Jabra Cyber ​​Monday les plus vendues en 2021. Cela inclut une énorme remise sur Écouteurs Jabra Elite 85t à réduction de bruit. Dépêchez-vous et vous pouvez en obtenir une paire pour seulement 149,99 $ au lieu de 230 $ !

Vous pouvez voir toutes les offres ci-dessous. Ils devraient tous se terminer le 26 décembre, mais nous nous attendons à ce que les modèles populaires commencent à se vendre bien avant cette date.

Toutes les offres sur les écouteurs Jabra

Voici un aperçu de chacune des offres Jabra Cyber ​​Monday disponibles en 2021.

Écouteurs Jabra Elite 75t – 79,99 $

Écouteurs Jabra Elite 75t – Véritables écouteurs sans fil avec étui de chargement, Titanium Black – Active Noi… Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 73,00 $ (49 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs Jabra Elite Active 75t – 99,99 $

Jabra Elite Active 75t True Wireless Bluetooth Earbuds, Copper Black – Écouteurs sans fil pour la course… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (44%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs supra-auriculaires Jabra Elite 85h – 149,99 $

Jabra Elite 85h Casque sans fil à réduction de bruit, Titanium Black – Over Ear Bluetooth Headph… Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs Jabra Elite 85t – 179,99 $

Jabra Elite 85t True Wireless Bluetooth Earbuds, Titanium Black – Advanced Noise-Cancelling Ear… Prix catalogue : 229,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs supra-auriculaires Jabra Elite 45h – 59,99 $

Jabra Elite 45h, Titanium Black – Écouteurs supra-auriculaires sans fil avec jusqu’à 50 heures d’autonomie de batterie Prix catalogue : 99,49 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 39,50 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

