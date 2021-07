Elite College annonce qu’il aidera à débarrasser les églises blanches de leur racisme systémique – RedState ⋆ .

in

Le Davidson College essaie de scolariser ses étudiants.

Par « étudiants », je veux dire les églises.

Par «églises», je veux dire les blanches.

Tel que rapporté par Campus Reform, l’école de Caroline du Nord – telle que décrite par TheRichest.com, « l’un des meilleurs collèges d’arts libéraux du pays » – déboursera 1 million de dollars pour éduquer les congrégations « à dominance blanche ».

Le sujet : comment travailler à l’équité raciale.

Pour être clair, les fonds sont une gracieuseté de Lilly Endowment, Inc.

Lilly est une fondation privée qui s’occupe d’entreprises caritatives axées sur la race et la foi.

Le projet de Davidson s’appelle « Églises qui prospèrent pour la justice raciale ».

Bien sûr, la « justice » est un terme subjectif.

Autrefois, cela impliquait l’égalité des chances.

Mais si « l’équité » – l’égalité des résultats – est l’objectif, c’est un défi de taille.

Et il s’avère que les églises blanches ont un problème qui est radicalement raciste.

Par conséquent, selon Davidson en ligne, le projet emploiera un mil cool pour «faire la lumière sur les défis du racisme parmi les congrégations dominantes blanches en Amérique du Nord».

En outre, cela « s’appuiera sur leur engagement en faveur de l’équité raciale et étendra leur capacité à faire face à la justice raciale ».

Plus de la page Web:

Gerardo Martí, professeur de sociologie L. Richardson King au Davidson College, dirigera le projet en partenariat avec Paula Clayton Dempsey, directrice des relations de partenariat pour l’Alliance of Baptists (un partenaire confessionnel de Myers Park Baptist). L’équipe principale du projet comprend également les sociologues Mark Mulder, de l’Université Calvin et Kevin Dougherty, de l’Université Baylor, qui ont passé leur carrière à examiner les dynamiques raciales et ethniques dans les églises américaines.

Si je peux offrir quelques informations superflues : étant donné que le projet vise à éduquer les Blancs sur la façon de ne pas être raciste (probablement en raison de l’hypothèse que les Blancs sont racistes), il peut être pertinent de souligner que Gerardo, Paula, Mark et Kevin sont tous blancs.

Malgré tout, Paula est impatiente de fumer le péché systémique :

«Alors que nous nous engageons dans le projet de congrégations florissantes, la direction de l’Alliance of Baptists espère que nos partenaires de congrégations adopteront activement notre engagement déjà déclaré à exposer et à lutter contre le racisme systémique intégré.»

La guérison est à venir :

«Et ce faisant, nous guérirons à mesure que nos systèmes changeront et que nous développons des identités et des pratiques qui incluent des façons multiculturelles de faire le ministère dans le monde d’aujourd’hui.»

Alors, quelles sont exactement les méthodes « multiculturelles » pour avoir une église ?

Apparemment, ils sont en partie liés au martelage de l’hétéronormativité :

“Ayant défini très tôt la dénomination comme accueillant les femmes dans un partenariat à part entière dans le ministère et s’engageant dans des partenariats œcuméniques et interconfessionnels, l’Alliance a évolué pour affirmer et embrasser la communauté LGBTQ.”

White a réduit ce qui était autrefois merveilleux :

“Maintenant, la dénomination s’engage à trouver un moyen de réparer les dommages causés par la domination blanche en elle-même, dans l’église et dans la société afin de nourrir la communauté.”

D’après les gros titres sur tout le Web, les Blancs ont vraiment gâché les choses :

De retour à Davidson, son annonce défend le timing :

Le financement de la Thriving Congregations Initiative intervient à un moment stratégique dans l’histoire de l’Alliance. En 2018, les dirigeants de l’Alliance ont présenté la justice raciale comme un besoin essentiel dans le contexte national actuel et ont publié une nouvelle déclaration d’engagement confessionnelle qui commence : « Le racisme systémique fait partie de l’histoire des États-Unis d’Amérique et continue d’exister. Nous, le conseil d’administration et le personnel de l’Alliance, reconnaissons que notre organisation est née du privilège blanc et de la suprématie blanche.

Pour Gerardo Martí, l’Alliance va combattre ces baptistes pro-esclavagistes :

« L’Alliance est née d’une dénomination dont l’histoire est profondément mêlée au soutien chrétien de l’esclavage. »

Heureusement, ils sont prêts à nettoyer la maison :

« En prenant un miroir pour eux-mêmes, ils disent non seulement que l’injustice raciale est un problème, mais aussi qu’ils sont prêts à examiner de près comment des aspects de l’oppression raciale et de la marginalisation raciale peuvent rester au sein de leurs églises, même si ils sont parmi les défenseurs chrétiens les plus audacieux qui dénoncent le racisme aujourd’hui.

On verra comment ça se passe.

Mais à en juger par tous les liens ci-dessus, Davidson doit peut-être accepter certaines offrandes pendant qu’ils sont à l’église – réparer l’Amérique (ou même simplement les racistes religieux) nécessitera bien plus qu’un maigre million de dollars.

Pourtant, le collège n’est pas un poney à un tour; c’est s’efforcer d’une fixation multiforme de la société :

