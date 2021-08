Eliud Kipchoge, le plus grand marathonien de l’histoire, vise l’or olympique

Quand il s’agit de la conversation des plus grands coureurs de marathon masculins de l’ère moderne, il n’y a pas de conversation. Il commence et se termine avec Eliud Kipchoge du Kenya, et tout le monde peut débattre de la deuxième place.

Kipchoge se rend à Tokyo en tant que champion olympique en titre du marathon, le favori une fois de plus, n’ayant plus rien à prouver, à part mettre plus de distance entre lui et l’histoire. À l’âge de 36 ans, on ne sait pas combien de jeux supplémentaires nous aurons l’occasion de voir son éclat, alors cela vaut la peine de l’apprécier tant que nous le pouvons.

La chose la plus remarquable dans la carrière de Kipchoge est que cela ne s’est presque jamais produit. Un coureur de fond établi et couronné de succès, il n’y avait rien de particulièrement remarquable dans ses performances. Bien sûr, Kipchoge a remporté l’argent au 5000m à Pékin en 2008, mais beaucoup d’autres coureurs ont fait de même. Ce n’est qu’en 2013 que Kipchoge a pris la décision de se concentrer sur des distances plus longues, et tout a immédiatement cliqué.

À ses débuts au marathon de Hambourg, il a non seulement battu ses concurrents de plus de deux minutes, mais a également établi un record du parcours – c’était à ses débuts au marathon. À partir de ce moment, il n’y avait personne au monde qui puisse tenir la chandelle à l’éclat de Kipchoge. Ce serait aussi la dernière année qu’il terminait deuxième d’un marathon majeur… pour n’importe qui.

De 2014 à 2019, Kipchoge a remporté toutes les médailles d’or des marathons mondiaux majeurs. Il a également remporté l’or à Rio en 2016, mais l’exploit légendaire, celui qui restera dans l’histoire, a été sa course record au marathon de Berlin 2018, qui a vu Kipchoge courir un temps tout à fait incroyable de 2:01:39. La première personne à avoir terminé un marathon en moins de 2:02, battant la marque précédente de 78 secondes.

Déterminé à entrer à nouveau dans l’histoire, Kipchoge a établi un record reconnu par le Guinness Book lorsqu’il a couru 1:59:40 sur une piste sur une distance de marathon en 2019. Ce n’est pas officiellement reconnu comme un véritable record de marathon, car il a eu lieu dans une simulation environnement avec des voitures de course et une hydratation suffisante, mais comme preuve de l’impossible possible. Qu’un humain puisse courir aussi vite, aussi longtemps – d’une manière ou d’une autre.

Ce fut une carrière remarquable et inspirante pour un garçon qui courait trois kilomètres pour se rendre à l’école chaque jour, maintenant au sommet du monde en tant que l’un des plus grands olympiens de l’histoire moderne et un héros sportif au Kenya. Maintenant, il vise à remporter sa prochaine médaille d’or olympique, et ce sera à tous les autres coureurs du monde d’essayer de l’arrêter.

Bonne chance.

Comment regarder Eliud Kipchoge à Tokyo

Marathon masculin : samedi 7 août à 18 h HE