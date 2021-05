Eliza Helm explique comment elle a enfoncé ses griffes dans Cat Grant ⋆ .

Supergirl rattache son voyage en deux parties dans le temps le 4 mai, avec Nia (Nicole Maines) et Brainy (Jesse Rath) essayant d’aider l’adolescente Kara (Izabela Vidovic) à combattre une paire d’extraterrestres avant le bal de Midvale High. Pour compliquer les choses – étant donné que la mission initiale du duo était uniquement de visiter le passé à la recherche de quelque chose qui pourrait libérer l’adulte Kara (Melissa Benoist) de la zone fantôme – est l’ingérence accrue de Cat «CJ» Grant (Eliza Helm), le journaliste curieux qui deviendra éventuellement le magnat des médias joué à l’origine par Calista Flockhart.

«Je pense que j’ai regardé tout ce qui se passait là-bas», dit Helm en riant à propos de l’ancien habitué de la série de Flockhart. “Je veux dire, vous avez donné cette performance incroyable, vous devez l’étudier, non?” Admettant avoir plongé en profondeur dans le travail de Flockhart au cours de ses deux semaines de quarantaine avant le tournage – y compris les premiers épisodes d’Ally McBeal -, la diplômée de Second City de Chicago, basée à Los Angeles, a ensuite tout rassemblé pour son interprétation du Cat en devenir. .

“[Calista’s] la performance est si merveilleuse et emblématique, alors quelle chance ai-je d’avoir cela pour étudier et travailler? J’ai vraiment étudié ses manières et sa cadence, puis j’ai simplement pensé: «Comment puis-je adapter cela à un jeune CJ Grant? Comme, comment serait-elle alors si ses circonstances étaient différentes, mais elle est toujours la même personne?

Le résultat final est une similitude étrange à parts égales, un hommage affectueux au personnage qui l’a précédé et un hululement absolu. Comme nous l’avons appris pour la première fois dans «Prom Night!» De la semaine dernière! Épisode, la chroniqueuse de potins CJ s’ennuie avec son rythme de Daily Planet, mais elle est sûre qu’elle peut décrocher une histoire de tueur après avoir repéré ce qu’elle pense être les extraterrestres ciblant le kryptonien de Midvale. En cours de route, elle croise nos héros et en apprend un peu plus sur elle-même et sur ce qui l’attend dans le futur. Et même si elle est encore loin du boss avec lequel Kara a dû faire face dans la saison 1, l’heure de ce soir (bien intitulée “Prom Again!”) Est à son meilleur hilarant chaque fois que Helm’s Cat a la chance de jeter de l’ombre comme un pro chevronné et jouer avec les acteurs.

«C’était tellement merveilleux», note le maître d’improvisation. «Ils se connaissent si bien et sont ensemble depuis si longtemps, que c’est un espace vraiment sûr pour faire des expériences et repousser les limites.» Et même si c’est probablement la dernière fois que nous aurons Helm sur Supergirl, les récents commentaires de la showrunner Jessica Queller à The Wrap la préparent pour d’autres visites à Midvale. «Je sais qu’il y a eu des chuchotements sur un spin-off», dit-elle. «Nous n’allons pas dire non à cela!»

Comme si Cat voulait même la laisser.

Supergirl, les mardis, 9 / 8c, The CW