Plus tôt cette semaine, Lil Nas X a sorti son clip vidéo haut de gamme pour «Montero», et il a déjà généré plus de 68 millions de vues sur YouTube. La vidéo a fait l’objet d’une controverse de la part des conservateurs. Elizabeth Banks s’est placée du côté de Lil Nas X en commentant qu’elle était «ravie» de le voir porter une tenue de type Hunger Games, en plus de dire «vous faites vous».