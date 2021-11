Elizabeth Debicki recrée le look « Revenge Dress » de la princesse Diana

Un des Princesse Dianales moments de mode les plus emblématiques et les plus significatifs de ‘s seront représentés dans The Crown, comme le montrent les récentes photos de l’actrice Elizabeth debicki sur le plateau.

Le samedi 6 novembre, la star a été aperçue en train de filmer la saison cinq de la série dramatique historique Netflix, inspirée d’événements réels entourant la famille royale, vêtue d’une robe noire à épaules dénudées. La tenue est une réplique de la robe en soie du designer grec Christina Stambolian que la défunte princesse de Galles portait à une collecte de fonds Vanity Fair pour la Serpentine Gallery à Kensington Gardens en 1994.

Le look de Diana a inspiré le terme « robe de vengeance » car l’événement a eu lieu la nuit où ITV a diffusé un documentaire dans lequel son mari alors séparé Prince Charles a admis avoir eu une liaison avec maintenant sa femme Camille, duchesse de Cornouailles, lors de son mariage avec la princesse.

Vanity Fair a rapporté que selon Stambolian, Diana avait initialement acheté la robe en 1991, mais l’avait jugée trop risquée pour la porter jusqu’à ce moment-là.