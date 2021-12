Elizabeth Frank, scientifique en chef de First Mode, couvre le spectre des profondeurs de la Terre à l’espace lointain

La scientifique en chef de First Mode, Elizabeth Frank, tient son type de météorite préféré, une pallasite. (Premier mode photo)

De nombreuses startups technologiques ont un directeur général et un directeur de la technologie, et certaines ont également un directeur de l’exploitation et un directeur financier. Mais combien ont un scientifique en chef ?

Premier mode, pour un. La société d’ingénierie créative basée à Seattle a récemment nommé son premier scientifique en chef (et son premier COO). Les deux étaient des promotions internes, la cofondatrice Rhae Adams devenant chef de l’exploitation et la planétologue Elizabeth Frank devenant scientifique en chef.

De nombreux projets sur lesquels First Mode a travaillé au cours de ses trois années d’existence concernent l’exploration planétaire. Par exemple, les ingénieurs de la société ont apporté leur soutien au rover Perseverance de la NASA, qui a atterri sur Mars en février ; et pour la sonde Psyche qui doit être lancée sur un astéroïde riche en métaux l’année prochaine.

Mais d’autres projets sont beaucoup plus proches de nous : First Mode construit un système d’alimentation à hydrogène pour les énormes camions qu’Anglo American utilise pour transporter le minerai hors de ses mines, et il conçoit un module d’alimentation pour le premier camion de course à zéro émission au monde. dans la course d’endurance Baja 1000 au Mexique.

Ces défis d’ingénierie terrestre représentent un nouveau monde courageux pour Frank, qui faisait partie de l’équipe scientifique de la mission Messenger de la NASA vers Mercure et est venu dans la région de Seattle en 2016 pour travailler chez Planetary Resources, la société minière d’astéroïdes qui a fait long feu juste au moment où Le premier mode se formait.

First Mode a connu une croissance rapide, malgré la pandémie de COVID. Il y a deux ans, juste avant que le virus ne s’installe aux États-Unis, l’entreprise comptait 28 employés à temps plein. Aujourd’hui, elle compte plus de 150 employés, dont plus de deux douzaines dans son usine australienne de Perth. First Mode prévoit d’ajouter 170 emplois supplémentaires en 2022.

Certains de ces emplois feront partie de l’équipe du scientifique en chef à Seattle. Mais les devoirs de Frank s’étendent bien au-delà de la cité d’émeraude. Elle est également présidente du conseil consultatif commercial du groupe d’analyse d’exploration lunaire de la NASA et co-auteur d’un livre blanc pour l’enquête décennale de la National Academy of Science qui a exploré le rôle des entreprises spatiales commerciales dans l’exploration planétaire.

« J’aimerais que la NASA ait des missions plus petites, de sorte qu’il soit acceptable qu’un certain nombre de ces missions échouent d’une manière qui permette à la technologie d’aller de l’avant », a-t-elle déclaré.

De la façon dont Frank le voit, l’échec devrait être davantage une option.

« Ce n’est pas seulement quelque chose que la NASA expérimente », a-t-elle déclaré. « Nous observons cela directement avec l’industrie minière également. … Lorsque vous vous sentez très à l’aise avec votre technologie, vous avez peur de la changer – parce que vous savez comment elle fonctionne, et une fois que vous savez comment elle fonctionne, vous avez peur d’intégrer une nouvelle technologie car cela pourrait changer votre opération.

Dans une interview de grande envergure avec ., Frank a partagé son point de vue sur l’intersection entre la science et la technologie, son rôle en tant que « principale défenseure des problèmes » de First Mode et ses plans pour de futurs projets. Voici une transcription des questions-réponses, modifiée pour plus de longueur et de clarté :

. : Je voulais commencer par vous demander ce que fait un scientifique en chef et ce que vous prévoyez de faire en tant que scientifique en chef chez First Mode.

Élisabeth Frank : Permettez-moi de commencer par expliquer où nous avons été et où nous allons. Nous avons commencé avec cette hypothèse d’essayer de déterminer si nous pouvions prendre les principes et les pratiques de l’ingénierie des systèmes spatiaux que nous utilisons pour livrer des engins spatiaux et les lancer, et appliquer ces principes pour résoudre des problèmes complexes ici sur Terre. Nous avons testé cette hypothèse au cours des trois dernières années environ avec des projets tels que la centrale électrique de camions de transport que nous développons avec Anglo American, ainsi que des travaux dans l’espace, tels que notre travail de soutien à la mission Psyche.

Donc, nous avons eu cet angle de durabilité et cet angle d’espace qui ont fonctionné en parallèle. À travers ces exemples de travail, ainsi que d’autres projets, nous avons convergé vers plusieurs capacités de base pour l’entreprise, à savoir la mobilité, les systèmes d’alimentation, la conception pour les environnements extrêmes et l’intégration de systèmes.

Maintenant, nous sommes au point où nous nous développons rapidement, et nous voulons être vraiment stratégiques quant à l’affectation des ressources. Nous avons commencé par reprendre les principes de l’ingénierie spatiale et les appliquer au travail terrestre. Maintenant, nous voulons apprendre des problèmes terrestres et appliquer ces leçons dans l’espace – et en même temps, comprendre comment ces choses se recoupent. Comment les projets liés à l’espace et à l’exploration se croisent-ils avec les solutions de durabilité ?

En tant que scientifique, je suis très intrigué par les opportunités. Je souhaite découvrir comment First Mode peut utiliser ses capacités de base et les appliquer aux problèmes des sciences de la Terre, du climat, de l’océanographie – des domaines qui nécessitent une compréhension plus approfondie pour fournir des solutions exploitables, mais qui nécessitent vraiment un scientifique pour définir le problème. Et c’est donc là que j’interviens en tant que scientifique en chef pour créer une feuille de route de ces opportunités et des problèmes uniques que First Mode peut résoudre.

Q : Certaines personnes font une grande distinction entre la science et l’ingénierie, et First Mode est avant tout une société d’ingénierie. Cela nécessite-t-il également une transition, de penser en termes non pas tant de science pure que d’ingénierie appliquée ?

UNE: J’ai commencé dans le milieu universitaire, et j’ai toujours eu ce genre d’inquiétude sur les sujets sur lesquels je travaille. J’ai toujours été très interdisciplinaire dans mon travail. Mon baccalauréat est littéralement en sciences interdisciplinaires.

Je suis devenu particulièrement passionné par les sciences planétaires alors que j’étais étudiant de premier cycle et que je poursuivais un doctorat. en sciences planétaires, en particulier en géochimie planétaire. Au cours de cette expérience, j’ai réalisé que je ne voulais pas vraiment être professeur. L’enseignement n’était pas pour moi. Mais j’ai eu du mal à choisir une direction particulière pour toute ma carrière universitaire, si je devais être universitaire.

Cela a été validé pour moi lorsque je travaillais sur Messenger, qui était littéralement le summum de la science planétaire. C’est objectivement cool, mais il y avait des éléments des réalités d’être un universitaire, en particulier sur l’argent doux, qui m’ont fait sentir que ce n’était pas le bon environnement pour moi. Cela m’a fait comprendre qu’on peut être passionné par un sujet, mais pas par un travail en particulier.

J’ai vraiment eu la chance de quitter cet environnement académique et de prendre un an pendant mon postdoctorat pour comprendre comment traduire mes compétences en quelque chose qui serait commercialisable pour l’industrie. J’ai orienté ma carrière vers Planetary Resources, la société minière d’astéroïdes, et j’y ai obtenu le premier doctorat. scientifique dans une équipe d’ingénieurs. C’est là que j’ai appris à travailler l’interface entre la science et l’ingénierie.

Cette vidéo de 2017 de Planetary Resources présente Elizabeth Frank :

En résumé, les scientifiques ont tendance à être très concentrés sur les données dont ils ont besoin pour répondre à une question scientifique particulière. Les ingénieurs sont très concentrés sur le système requis pour exécuter une solution, mais peut-être ne s’intéressent-ils pas toujours nécessairement à la science elle-même. Vous avez donc besoin de personnes capables de travailler sur cette interface. C’est là qu’intervient l’ingénierie système, et j’ai réalisé à Planetary Resources que mon cerveau est câblé comme un ingénieur système. J’aime vraiment cette perspective d’ensemble et voir quelles sont les intersections.

J’ai porté cette expérience dans First Mode, et pas seulement sur des projets spécifiques à l’aérospatiale. J’ai travaillé avec des clients miniers pour les aider à définir leurs exigences pour les projets. Donc vraiment, je pense qu’un titre différent pour mon travail serait « principal défenseur des problèmes ». Je suis vraiment doué pour définir à quoi ressemble le succès, l’écrire et générer une liste d’exigences pour lesquelles les ingénieurs peuvent concevoir une solution.

Avec ce nouveau poste de scientifique en chef, je suis à la recherche de bons problèmes. C’est vraiment ce à quoi cela se résume : où le premier mode peut-il résoudre des problèmes uniques en océanographie ou en sciences de la Terre ? Les fondements de la géologie sont les mêmes dans tout le système solaire, c’est donc en fait une perspective assez holistique. Nous n’en sommes qu’au stade où nous essayons de voir quelles pourraient être les opportunités, alors revenez dans six mois.

Q : Le fait que First Mode soit une entreprise détenue par ses employés affecte-t-il la façon dont vous faites votre travail, ou est-ce vraiment important que vous soyez propriétaire ou que vous travailliez, par exemple, dans une entreprise où vous avez des investisseurs qui détiennent participations dans l’entreprise?

UNE: Je me soucie beaucoup de ce sur quoi l’employé de First Mode veut travailler. Juste à titre d’exemple, lorsque j’ai commencé à faire mes recherches pour déterminer quels types de problèmes sont de bons problèmes de premier mode, j’ai envoyé un message à l’ensemble de l’entreprise. J’ai dit : « Hé, quels sont vos projets de passion ? Sur quoi avez-vous toujours voulu travailler ? Organisez une réunion avec moi, discutons.

Je veux en savoir plus et voir quelles pourraient être les opportunités, car je veux vraiment apporter du travail sur lequel les membres de l’équipe sont ravis de travailler et de fournir des solutions. Je pense que c’est important pour la rétention, pour le moral et pour se sentir bien à la fin de la journée par rapport au travail que vous faites. La recherche et le développement n’est pas un travail facile. Il y a beaucoup de possibilités que les choses tournent mal, parce que vous faites quelque chose pour la première fois. Donc, si vous pouvez faire abstraction d’un niveau après une mauvaise journée et vous souvenir de l’impact que vous avez, je pense que cela aide les gens à traverser ces moments difficiles et à se sentir bien à la fin du travail qu’ils ont accompli.

Clara Sekowski et Rhae Adams de First Mode travaillent sur le matériel de vol spatial. (Premier mode photo)

Q : Et si je peux retourner cette question, quel est votre projet passion ?

A : Les océans, je suppose. J’ai suivi un cours d’océanographie quand j’étais étudiant de premier cycle, et je me souviens avoir été halluciné tant de fois pendant le cours. Ce qui est amusant d’être à Seattle, c’est qu’il y a ici un secteur marin et une communauté des sciences océaniques florissants. Je pense que tirer parti des ressources locales et des connaissances locales que les gens ont de l’expérience dans ces domaines va être vraiment excitant pour nous, si nous finissons par aller dans cette direction. Je ne sais pas encore. Encore une fois, revenez dans six mois et nous verrons si j’ai changé d’avis sur l’océanographie.

Q : Avez-vous reçu des conseils de vos amis de la communauté scientifique planétaire sur la façon dont un scientifique en chef est censé agir ? Par exemple, Blue Origin a un scientifique en chef, Steve Squyres, qui était le chercheur principal du Mars Exploration Rover de la NASA avant de rejoindre la société spatiale de Jeff Bezos. Y a-t-il eu des conseils de vos collègues ?

UNE: De mes collègues, ou pour mes collègues ?

Q : Eh bien, les deux, je suppose. Pourquoi pas?

UNE: Pour tout scientifique planétaire – ou vraiment, pour toute personne dans une carrière à la recherche d’un changement – il est important d’être ouvert à de nouvelles opportunités. Parfois, vous pensez que votre carrière ira dans une direction, mais il se peut que des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas se présentent. Je déteste la question standard de l’entretien : « Où vous voyez-vous dans cinq ans ? » Parce qu’à chaque fois que je repense à il y a cinq ans, je n’aurais pas pu prédire où j’en suis maintenant. Je pense donc qu’il est important d’accepter le fait que les carrières peuvent prendre des directions inattendues. Ne vous limitez pas à ce que vous pensez que vous devriez faire ou à ce que les autres devraient penser que vous devriez faire.

Q : J’ai terminé ma liste de questions, mais y a-t-il autre chose que vous vouliez faire passer ?

UNE: Je suppose qu’il y a deux choses. Le premier est que je suis toujours très intéressé par les problèmes que les gens rencontrent et qui nécessitent une équipe d’ingénieurs de qualité. Donc, si l’un de vos lecteurs recherche une équipe multidisciplinaire d’ingénieurs systèmes, électriques, logiciels, mécaniques, etc. pour résoudre leurs problèmes, qu’il s’agisse d’un domaine scientifique ou que ce soit pour faire avancer leur entreprise, ils devraient contacter moi.

L’autre chose est que nous recrutons toujours comme des fous ici à Seattle et à Perth. Les gens devraient donc consulter les offres d’emploi sur notre site Web et postuler. Nous devons développer cette équipe pour aider à faire tout ce que nous voulons faire, et j’ai hâte de développer mon équipe l’année prochaine.