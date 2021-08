Elizabeth Gillies de Dynasty partage ses incontournables de la mode d’automne

Nous avons interviewé Elizabeth Gillies parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Certains des produits présentés proviennent d’une marque pour laquelle elle est payée. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Elizabeth gillies connaît le pouvoir de la mode.

Qu’elle joue dans son émission télévisée à succès Dynasty ou qu’elle profite d’une journée tranquille dans son quartier, l’actrice pense que les vêtements peuvent vous donner un regain de confiance supplémentaire.

“La mode joue un rôle tellement vital dans ma carrière. Non seulement elle aide à donner vie aux personnages que je joue, mais dans ce cas, avec Dynasty, les vêtements et la mode sont un personnage à part entière”, a expliqué Elizabeth à E! Nouvelles. “Fallon ne pourrait pas exister sans sa garde-robe. Ce ne serait tout simplement pas la même chose. Dans ma vie personnelle de tous les jours, porter des vêtements qui me vont et me font me sentir belle peut indiquer quel genre de journée je vais avoir. Si je me sens bien dans ce que je porte, je me sentirai bien en général. Si je déteste ce que je porte, ma journée en sera définitivement affectée. Les vêtements ont le pouvoir de faire ou de casser à tout moment, c’est pourquoi il est important de les choisir judicieusement. “

Il n’est donc peut-être pas surprenant que lorsque l’actrice a créé une collection capsule avec Express intitulée “New and Now”, elle ait voulu inclure des pièces qui la font se sentir bien.