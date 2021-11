Elizabeth Holmes a admis avoir joué un rôle clé dans l’affaire contre elle

Qui a ajouté les logos Schering-Plough et Pfizer aux rapports de laboratoire produits par Theranos que les investisseurs ont reçus ? Pourquoi, nul autre qu’Elizabeth Holmes.

« Ce travail a été fait en partenariat avec ces entreprises et j’essayais de le transmettre », a-t-elle déclaré sur le stand aujourd’hui. Elle a ajouté les logos avant d’envoyer les mémos à Walgreens, avec lequel Theranos s’associera plus tard. Holmes n’essayait de tromper personne, dit-elle. « J’aurais aimé avoir fait les choses différemment. »

« J’aurais aimé avoir fait les choses différemment. »

Holmes a parlé lentement pendant qu’elle avouait. Le témoignage, donné lors de son troisième jour d’interrogatoire par son équipe de défense, semblait poli. Répété. C’était ce qu’elle avait de plus confiant de toute la journée.

Ces documents ont constitué une partie importante de l’affaire contre Holmes dans son procès pour fraude par fil. Les investisseurs ont déclaré qu’ils pensaient que les documents avaient été générés par les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes. Et le mea culpa de Holmes n’a pas expliqué pourquoi le langage dans le mémo de Schering-Plough était passé de « donner des résultats exacts et précis » dans la version que la société pharmaceutique a vue pour « donner des résultats plus précis et précis… que l’« étalon-or » actuel. méthodes de référence » dans la version Walgreens.

Mais peut-être que les aveux visaient à rendre les choses plus sérieuses lorsque Holmes a passé d’autres parties de son témoignage à se renvoyer la balle.

Le laboratoire clinique

Holmes a déclaré que le directeur du laboratoire Adam Rosendorff, le vice-président Daniel Young et Balwani, son directeur financier, étaient responsables du laboratoire clinique, ce qui implique que quels que soient les problèmes survenus, ce n’était pas de sa faute. Et, peut-être, qu’elle n’était pas complètement consciente de ces problèmes. Alors qu’elle discutait des conditions dans le laboratoire, son discours s’accélérait et elle semblait nerveuse. Elle a dit qu’elle n’avait pas fait pression sur Rosendorff pour qu’il approuve les tests. N’avait pas fait pression sur Young non plus. N’avait poussé personne à signer un rapport de laboratoire qu’ils ne voulaient pas signer.

Quoi qu’il se soit passé dans le labo, eh bien, ce n’était pas elle.

Lorsque Rosendorff a fait part de ses inquiétudes concernant le calendrier des tests, « Je me souviens avoir dit au Dr Rosendorff que nous ferons tout ce qu’il faut pour lui donner le temps dont il a besoin pour évoquer les tests correctement », a déclaré Holmes. Ces tests ont été retardés de plusieurs mois.

« C’était la mauvaise façon de traiter les gens. »

Qu’en est-il de la scientifique Surekha Gangakhedkar, une autre employée qui craignait d’être blâmée pour les problèmes de Theranos ? Eh bien, bon sang, Holmes n’avait aucune idée que Gangakhedkar avait des réserves sur les tests de Theranos. (Holmes n’a pas directement abordé le témoignage de Gangakhedkar selon lequel Holmes avait fait pression sur elle pour qu’elle approuve les tests.) Lorsque la scientifique a démissionné, elle a évoqué le stress et les problèmes de santé. Le stress, d’ailleurs, peut causer des problèmes de santé.

Holmes a essayé de convaincre Gangakhedkar de prendre un congé, mais le scientifique a démissionné. Et nous avons vu une des raisons pour lesquelles Gangakhedkar était si stressé : un e-mail de Balwani (sur lequel Holmes a été copié !) la réprimandant pour ne pas avoir travaillé assez dur. « Veuillez noter que l’équipe du logiciel était là jusqu’à 3h07 du matin – et est déjà là maintenant à 10h du matin », a-t-il écrit.

Holmes a dit qu’elle aurait souhaité avoir géré cela différemment. « C’était la mauvaise façon de traiter les gens. »

L’environnement de travail pourri de Theranos était un thème récurrent parmi les employés qui ont témoigné lors du procès. L’employée débutante Erika Cheung a déclaré que les gens dormaient dans leur voiture alors qu’ils tentaient de résoudre les problèmes de contrôle de la qualité sur les tests Theranos. Le jour où Gangakhedkar a démissionné, un autre membre de son équipe a également démissionné, invoquant également le stress. Un employé des ressources humaines a envoyé un e-mail à Holmes à ce sujet: « Surekha vient de passer et a dit qu’elle pensait que Tina démissionnait pour des raisons de santé, de vie de famille et de stress », a déclaré cet e-mail. « Elle a dit que c’était similaire aux raisons pour lesquelles elle démissionnait. »

Des supports marketing douteux

Quant au marketing de Theranos, qui, selon l’accusation, a trompé les gens sur la technologie de Theranos, c’était l’œuvre de Chiat Day, la société qui a fait la célèbre publicité Apple « 1984 », a déclaré Holmes. Les images qui véhiculaient le message de Theranos – comme l’image de l’enfant mignon sous-titrée « Au revoir Big Bad Needle » – étaient des symboles que Chiat Day leur a dit d’adopter pour leur identité de marque. Les images étaient particulièrement importantes pour véhiculer l’identité, a déclaré la société à Holmes.

Holmes a déclaré qu’elle avait examiné l’article avant sa publication

Mais Holmes admet qu’elle ne s’est pas occupée de façonner l’image de Theranos. Theranos a embauché un groupe de relations publiques, Grow Marketing, et a réussi à publier un article dans la section d’opinion du Wall Street Journal, écrit par Joseph Rago, sur l’incroyable Theranos, intitulé : « Elizabeth Holmes : The Breakthrough of Instant Diagnosis.

Dans l’article, que Holmes a déclaré avoir examiné avant sa publication, Rago a écrit que « les processus de Theranos sont plus rapides, moins chers et plus précis que les méthodes conventionnelles et ne nécessitent que des volumes de sang microscopiques, pas flacon après flacon. » Cet article faisait partie des supports marketing que les investisseurs ont reçus, les convainquant d’investir dans Theranos.

Cela faisait partie de la stratégie de la presse – présenter Theranos avant d’annoncer son partenariat avec Walgreens. Vous savez, celui qui avait poussé Holmes à envoyer les rapports avec le logo. Nous avons vu des e-mails que Holmes a écrits sur la stratégie de déploiement. Fin 2013, Theranos a accepté d’ouvrir ses sites de test dans 3 000 magasins au cours des deux prochaines années.

Déploiement lent chez Walgreens

L’ancien cadre supérieur de Walgreens, Nimesh Jhaveri, a déclaré plus tôt dans le procès que le déploiement avait été ralenti parce que tant de tests avaient été effectués sur des prélèvements veineux, au lieu des piqûres de doigts que Theranos avait promis.

Selon Holmes, le déploiement se déroulait bien début 2014. À la fin de l’année, seuls 40 centres de service avaient ouvert. Mais voyez, ce n’était pas la faute de Holmes, parce que Walgreens avait fait une acquisition (de Boots, une autre pharmacie) et tous les cadres de Walgreens avaient été remplacés par des cadres de Boots.

Des projections financières étranges

Quant aux projections financières bancales qui avaient convaincu les investisseurs que Theranos était plus rentable qu’elle ne l’était en réalité, eh bien, ces modèles étaient ceux de Balwani et il a préparé les projections qu’elle a utilisées. En regardant les revenus projetés en 2014 (140 millions de dollars) et 2015 (990 millions de dollars), Balwani « a construit un modèle avec un certain nombre d’hypothèses sur le nombre de magasins que Theranos déploierait et d’autres travaux avec les médecins et les systèmes hospitaliers nous envoyant des échantillons » et c’est ainsi qu’il a fait des projections, a déclaré Holmes.

Balwani était le principal contact de l’investisseur Daniel Grossman de PFM Management, a déclaré Holmes. Grossman a précédemment déclaré que Holmes lui avait menti sur les capacités de Theranos et que lors des réunions auxquelles Holmes et Balwani assistaient, Holmes discutait le plus.

Problèmes avec Safeway

Quant à la tentative infructueuse de Theranos d’ouvrir des magasins à Safeway, cela était en partie dû au changement de direction. L’ancien PDG de Safeway, Steven Burd, avait témoigné que les retards fréquents de Theranos le troublaient, mais Holmes ne lui a jamais dit qu’il y avait un problème avec la technologie de Theranos. Il se retira ; quand une nouvelle direction est arrivée, Balwani s’est occupé d’eux.

La défense a annoncé sa stratégie dès le premier jour : renvoyer la balle. Le pari semblait être que faire admettre à Holmes sa culpabilité dans les mémos falsifiés lui donnerait plus de crédibilité lorsqu’elle blâmait les autres pour presque tout le reste. Mais la différence entre le comportement de Holmes lorsqu’elle a admis son rôle dans les mémos et lorsqu’elle a passé du temps à blâmer les autres était frappante. Alors qu’elle se détournait de sa responsabilité, pour la première fois dans le procès, elle avait l’air nerveuse.