Elizabeth Holmes a embauché un tas d’experts pour qu’elle puisse les ignorer

Voici la chose à propos de l’antigène prostatique spécifique : vous ne vous attendez pas à le trouver dans les résultats des tests sanguins pour la plupart des femmes, car la plupart des femmes n’ont pas de prostate. Ainsi, lorsque l’ancien directeur du laboratoire de Theranos, Kingshuk Das, a découvert que les appareils de Theranos continuaient à signaler que les femmes avaient des niveaux de PSA détectables, il a supposé que cela signifiait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec les appareils.

La PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, avait une « explication alternative », a-t-il déclaré. C’est que ces femmes avaient un type rare de cancer du sein. Cette explication « semblait invraisemblable », a-t-il déclaré aujourd’hui dans US v. Elizabeth Holmes. Das faisait partie d’un défilé d’experts dont nous avons entendu parler dans ce procès, qui, semble-t-il, ont été embauchés principalement pour être ignorés.

La question centrale du procès, telle que formulée par la défense de Holmes, était de savoir si Holmes savait qu’elle induisait les gens en erreur ou si elle était simplement une naïf qui a accidentellement montré aux investisseurs des documents portant les logos Pfizer et Schering-Plough, bien qu’ils aient été écrits par Theranos. Personnel. La question de l’état d’esprit est cruciale : avait-elle l’intention de tromper ?

Au moment où Das a été amené à bord en tant que directeur de laboratoire, plusieurs autres directeurs de laboratoire étaient devenus mal à l’aise avec Theranos et ont démissionné, notamment Adam Rosendorff, qui était une source majeure pour l’exposé de John Carreyrou en 2015 sur la société après avoir été mis à l’écart par Holmes.

En fait, Lynette Sawyer, une co-directrice de laboratoire temporaire qui n’est jamais allée au laboratoire physique et dont le travail semble avoir été de signer des documents dans Docusign a témoigné devant Das ce matin. Son co-directeur de laboratoire, qui était également dermatologue pour le co-accusé de Holmes, Sunny Balwani, avait témoigné qu’il ne savait pas qu’elle signait des documents à l’époque. (Balwani est jugé séparément.) Sawyer ne voulait pas rester après la fin de son contrat de six mois parce qu’elle était « mal à l’aise » avec les procédures de laboratoire de Thearnos, a-t-elle déclaré.

Le témoignage des deux directeurs de laboratoire a suggéré une opération de chaussures de clown

Lors de son témoignage ce matin, Sawyer a également déclaré au tribunal qu’elle ne savait pas ce qu’était un Nanotainer. (Un Nanotainer était la technologie exclusive de Theranos pour stocker des échantillons de doigt.) Elle ne savait pas non plus que Theranos avait modifié des appareils tiers pour analyser des échantillons de doigt. Et Theranos a apparemment bâclé ses papiers ; après son départ, elle a dû envoyer un certificat nécessaire pour montrer qu’elle pouvait servir en tant que directrice de laboratoire, que Theranos devrait produire pour un audit.

Le témoignage des deux directeurs de laboratoire a suggéré une opération de chaussures de clown, mais Sawyer n’a pas eu de contact direct avec Holmes. Das l’a fait, cependant. Une stratégie que la défense a utilisée tout au long du procès consiste à suggérer que Holmes s’est fortement appuyée sur Balwani, son coaccusé, et que toute fraude possible doit provenir de lui, pas d’elle. Mais Balwani a quitté Theranos peu de temps après l’adhésion de Das. Il ne traitait qu’avec Holmes.

Après que Das ait rejoint l’entreprise, il a reçu une lettre sévère du régulateur du laboratoire, le Center for Medicare and Medicaid Services, disant que le laboratoire était déficient et contenant un rapport de 121 pages sur tous les problèmes. Traiter les lacunes du laboratoire était « presque la seule responsabilité que j’avais », a déclaré Das.

Il a fait rapport à Holmes. Il la consultait fréquemment tout en essayant de réparer le laboratoire. Il s’est même rendu à Washington, DC avec elle pour rencontrer les régulateurs de la CMS.

« J’ai trouvé que ces instruments ne convenaient pas à une utilisation clinique. »

Tout au long de son témoignage, Das a peint le portrait d’une femme qui a volontairement refusé de croire qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec les appareils Theranos eux-mêmes. Outre la chose étrange à propos des cancers du sein rares, Holmes n’était pas non plus d’accord avec l’évaluation de Das selon laquelle «ces instruments ne fonctionnaient pas dès le début». Das est arrivé à cette conclusion après avoir examiné en détail les données d’Edison.

Mais Holmes a essayé de blâmer les problèmes de contrôle de la qualité, pas les machines elles-mêmes.

Pour répondre à CMS, Das a annulé des années de résultats de patients sur les appareils Theranos, en envoyant les résultats aux patients et aux médecins qui ont déclaré que le résultat du test n’était essentiellement pas réel. « J’ai trouvé ces instruments inadaptés à une utilisation clinique », a-t-il déclaré. Après avoir parcouru une grande partie de la documentation de CMS sur les divers échecs d’Edison – qui soulignaient le témoignage antérieur de Rosendorff sur les problèmes d’Edison – l’accusation a remis le témoin à la défense.

Maintenant, un grand nombre de personnes ont été embauchées pour réparer les conditions du laboratoire Theranos, a déclaré Das lors de son contre-interrogatoire. Ces gens étaient sérieux et diligents, et ils travaillaient dur, et il était le « quart-arrière », selon la terminologie de l’avocat de Holmes, Lance Wade, de cette équipe. Mais si Holmes ne pouvait pas accepter que plusieurs directeurs de laboratoire lui disent que les machines Theranos ne fonctionnaient pas, je ne suis pas sûr que le nombre d’experts amenés pour essayer de réparer le laboratoire importait.