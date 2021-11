Elizabeth Holmes dit au jury qu’au moins une partie de Theranos était réelle

Jusqu’à présent, la défense d’Elizabeth Holmes s’est efforcée de nous montrer que Theranos avait un vrai appareil et travaillait avec de vraies sociétés pharmaceutiques. Cela n’a en fait pas été remis en question, en particulier au cours de la période sur laquelle la défense a posé des questions. Pourtant, le point semble être hé, regardez, certaines choses à Theranos étaient réelles.

Mais aujourd’hui, dans son procès contre la fraude par fil, nous avons vu une présentation scientifique – pas de la science réelle, juste la version marketing. Nous avons vu les entrailles des appareils Theranos. Nous avons entendu parler de l’itération de l’entreprise sur l’appareil. Nous avons vu des courriels avec des sociétés pharmaceutiques.

Le travail de Theranos avec les sociétés pharmaceutiques n’a jamais été remis en question ; nous avons vu de l’argent que Theranos a tiré de ce travail au début du dossier de l’accusation, avec le contrôleur Danise Yam. Le problème avec les sociétés pharmaceutiques a été les rapports de « validation » que Theranos a produits sur sa propre technologie dans le cadre de ces partenariats. Bien que ces rapports aient été rédigés par des employés de Theranos, les investisseurs ont déclaré qu’ils pensaient que les rapports avaient été rédigés par les sociétés pharmaceutiques.

Holmes a reconnu que Theranos ne travaillait pas du tout avec le ministère de la Défense

Pour aggraver les choses, deux rapports que nous avons vus portaient des logos pour Schering-Plough et Pfizer. Le mémo de Schering-Plough avait également été amélioré par rapport à sa version originale. Lorsque Theranos a envoyé le rapport pour la première fois à Schering-Plough, il n’y avait pas le logo de la société pharmaceutique dessus et lisait que Theranos « donne des résultats exacts et précis ». La version que Walgreens a vue comportait le logo et le langage de Schering-Plough qui disaient « donner des résultats plus précis et plus précis… que les méthodes de référence « étalon-or » actuelles. »

Les investisseurs ont témoigné que le travail que Theranos avait effectué avec les sociétés pharmaceutiques et les forces armées avait été important. Ils pensaient que cela signifiait que les compagnies pharmaceutiques et le ministère de la Défense avaient cosigné la technologie, l’utilisant dans des essais cliniques et en Afghanistan – un mensonge que le journaliste Roger Parloff a également entendu. Aujourd’hui, Holmes a reconnu que Theranos ne travaillait pas du tout avec le ministère de la Défense.

Son témoignage a été bref – le procès a été retardé d’une heure et demie pour une réunion dans le cabinet du juge entre les avocats des deux parties. La raison de la réunion n’a pas été expliquée. La session du tribunal s’est également terminée relativement tôt, à 13 heures du Pacifique.

Holmes, qui semblait à l’aise sur le stand, a été invité à expliquer pourquoi les cartouches de l’appareil de la série 1.0 ne fonctionnaient pas. Ils étaient empilés et maintenus ensemble avec de l’adhésif, mais l’adhésif pouvait se détacher, ce qui laissait les couches empilées se décoller et ne fonctionnerait pas correctement. Je n’étais pas tout à fait sûr de l’importance de cela – nous savions que Theranos était en train d’itérer sur l’appareil.

« Le fait que nous ayons atteint avec succès les objectifs du programme a été un succès. »

Ses réponses étaient en grande partie non techniques; si c’était parce qu’elle n’avait pas de connaissances techniques, ou parce qu’elle voulait s’assurer qu’elle ne confondait pas le jury, n’était pas clair pour moi. Parfois, le témoignage de Holmes était si proche des documents qu’on nous montrait que c’était drôle. Après avoir lu les e-mails, on lui demandait ce qu’ils voulaient dire et répondait, presque mot pour mot, une phrase dans l’e-mail. Dans un diaporama, une diapositive était intitulée « Succès terminés ». L’avocat de Holmes, Kevin Downey, lui a demandé ce que le succès signifiait dans ce contexte.

« Le fait que nous ayons atteint avec succès les objectifs du programme a été un succès », a-t-elle répondu. Et en ce qui concerne la performance de Theranos ? « Je me souviens que c’était vraiment bien. »

Les « succès complets », dans le jargon de Theranos, étaient presque toutes des études préliminaires des sociétés pharmaceutiques. Une exception était une étude réalisée avec Stanford, qui a en fait été publiée.

Les grandes lignes du travail avec de nombreuses sociétés pharmaceutiques étaient en grande partie les mêmes. Une grande société pharmaceutique effectuerait un travail préliminaire avec Theranos, ce que Holmes qualifierait généralement de réussi. Mais aucun travail d’essai clinique ne s’est manifesté. Cela était vrai pour Merck, Bristol Myers Squibb et Celgene. Theranos a créé des tests pour AstraZeneca et a travaillé sur un essai clinique pour Centocor.

« Je pense que l’appeler tous les matins au cours des trois dernières semaines a finalement porté ses fruits… »

Dans l’essai Centocor, l’appareil Theranos a été testé par rapport à des laboratoires standard. Interrogé sur les performances de son appareil en comparaison, Holmes a déclaré: « Il a bien fonctionné. » Beaucoup de ses réponses étaient brèves et neutres, comme si elle parlait de la météo.

Les parties les plus intéressantes de son témoignage, cependant, concernaient Pfizer et Schering-Plough. Surtout, pour que Holmes soit reconnue coupable de fraude électronique, le gouvernement doit montrer qu’elle savait qu’elle mentait lorsqu’elle a donné de mauvaises informations aux investisseurs – les erreurs ne sont pas illégales.

Nous avons donc vu des e-mails. A Schering-Plough, Constance Cullen avait été le principal point de contact de Theranos. (Cullen a témoigné plus tôt, pour l’accusation.) Comme Cullen l’a déclaré, sa société a été achetée par Merck alors qu’elle était en contact avec Holmes, et depuis qu’elle a été chargée d’un groupe nouvellement combiné, le travail avec Theranos est tombé à l’eau.

Dans un e-mail d’un employé de Theranos à Holmes, l’employé a écrit que Cullen était submergé de travail depuis l’acquisition. « Dans l’ensemble, c’était génial », poursuit l’e-mail. « Je pense que l’appeler tous les matins au cours des trois dernières semaines a finalement porté ses fruits… » On a demandé directement à Holmes si Cullen l’avait informée de la mauvaise opinion de Schering-Plough sur les tests de Theranos. Holmes a dit non.

Nous avons vu que de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont abandonné le travail réel avec Theranos

Vous pouvez voir où cela va – une lecture très généreuse de la situation est que Holmes n’a pas réalisé que la technologie était mauvaise ou que Merck ne voulait pas travailler avec elle, elle a juste pensé que son contact avait laissé tomber la balle.

Quant à Pfizer, la défense a produit des e-mails montrant que Holmes avait continué à parler d’un partenariat avec l’entreprise jusqu’en 2015. Dans cet e-mail, un employé de Pfizer proposait d’utiliser les centres Walgreens de Theranos comme sites d’essais cliniques. Cela n’a pas abouti et Thearnos n’a pas travaillé sur un essai clinique pour Pfizer.

Il est possible de croire que toutes ces sociétés pharmaceutiques ont examiné l’appareil de Theranos et ont choisi de ne pas aller de l’avant pour des raisons indépendantes – mais c’est un gros effort. Ensemble, nous avons vu que de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont abandonné le travail réel avec Theranos.

La chose à propos de la présentation d’aujourd’hui, cependant, est que les premiers travaux de Theranos ne sont pas contestés. Selon le gouvernement, la fraude n’a commencé que plus tard. En plus, les menteurs ne mentent pas tout le temps.

Alors qu’elle se rapproche de son témoignage sur certains des autres domaines d’intérêt, j’espère qu’il y aura autant de preuves par courrier électronique contemporaines. Parce qu’ayant maintenant entendu les cassettes de Holmes de Parloff, j’ai été frappé par la confiance avec laquelle elle avait menti et à quel point elle avait l’air crédible. Être précédé par ces bandes signifie que peu importe à quel point elle semble confiante ou digne de confiance, je me retrouve toujours à douter de ce qu’elle dit à moins qu’il n’y ait autre chose pour le confirmer.