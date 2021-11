Elizabeth Holmes dit que l’ancien président de Theranos l’a maltraitée

Aujourd’hui, Elizabeth Holmes a pleuré à la barre en racontant avoir été violée à Stanford. C’était en partie la raison pour laquelle elle a abandonné l’université, a-t-elle déclaré. « J’ai décidé que j’allais construire une vie en créant cette entreprise », a-t-elle déclaré à la barre des témoins aujourd’hui. Lorsqu’elle a commencé à sortir avec Sunny Balwani, son coaccusé qui est jugé séparément, « il a dit que j’étais en sécurité maintenant que je l’avais rencontré ».

Ensuite, a-t-elle dit, il l’a maltraitée et violée.

Holmes, l’ancien PDG de Theranos, est jugé pour 11 chefs d’accusation de fraude par fil et de complot en vue de commettre une fraude par fil. Des enregistrements de Holmes mentant aux investisseurs et aux journalistes ont été diffusés dans la salle d’audience. Depuis les déclarations d’ouverture, nous savions qu’elle allait essayer de rejeter la faute en particulier sur Balwani, l’ancien président de la société. L’avocat de Balwani a déjà contesté les allégations d’abus de Holmes.

« Un singe essayant de piloter un vaisseau spatial. »

Des témoins plus tôt dans le procès ont déclaré avoir vu Balwani s’en remettre à Holmes. Ils ont également déclaré que lors des réunions où les deux étaient présents, Holmes parlait la plupart du temps et dirigeait les réunions. James Mattis, un ancien membre du conseil d’administration de Theranos, a déclaré que Holmes était « responsable » de Theranos. Lisa Peterson, qui a travaillé sur l’investissement de DeVos dans Theranos, a déclaré que son équipe n’avait pas fait de recherches approfondies sur Theranos parce qu’elle ne voulait pas « contrarier Elizabeth ».

Holmes a déclaré aujourd’hui que Balwani la contrôlait dans les coulisses : ce qu’elle mangeait, comment elle s’habillait et comment elle parlait. Elle a affirmé qu’il lui avait envoyé un texto alors qu’ils étaient en réunion pour la critiquer. Nous avons vu un document dans ce que Holmes a identifié comme l’écriture de Balwani qui, selon elle, contenait des instructions pour elle. Il lui a dit qu’elle était comme « un singe essayant de piloter un vaisseau spatial ».

Balwani a rencontré Holmes quand elle avait 18 ans. Il en avait 37. Elle a compris qu’il avait du succès, qu’il avait travaillé avec Bill Gates chez Microsoft. Quand elle est allée à Stanford, ils sont restés en contact par e-mail. En mars 2004, Holmes a abandonné l’école. Elle a dit qu’elle avait parlé à Balwani de la possibilité de créer une entreprise à partir d’une demande de brevet qu’elle avait déposée. Elle a emménagé avec lui en 2005.

Holmes n’a pas mis de date exacte sur le début des abus présumés. Mais Balwani « m’a dit que je ne savais pas ce que je faisais dans les affaires, que mes convictions étaient fausses, qu’il était étonné de ma médiocrité et que si je suivais mon instinct j’allais échouer », a-t-elle affirmé. Il a dit que « qui j’étais n’allait jamais être une personne qui réussirait dans la vie ou dans les affaires, alors j’avais besoin de tuer cette personne et de devenir une nouvelle Elizabeth ».

« Je ne rencontrerai jamais personne (en particulier le rapport direct) pendant plus de cinq minutes. »

Si elle voulait être une entrepreneure prospère, lui a dit Balwani, alors Holmes devait consacrer tout son temps à l’entreprise et ne passer du temps qu’avec des personnes qui feraient le succès de l’entreprise, a-t-elle déclaré. « Je devais travailler sept jours sur sept et être au bureau sept jours sur sept. » Cela signifiait passer moins de temps avec sa famille.

L’avocat de Holmes a déposé en preuve un étrange document manuscrit. Holmes a dit qu’elle avait reconnu l’écriture manuscrite de Balwani. (Il était distinctif, en particulier autour de la lettre majuscule « I. ») Le document contenait des instructions telles que : « Chaque matin, je vais me forcer à sortir du lit et passer plus de 30 minutes (jamais une minute de moins) à écrire ce que je veux de ma journée . Je ne passerai du temps que sur les choses qui sont les plus importantes pour les flux de trésorerie… » et « Je ne rencontrerai jamais personne (en particulier le rapport direct) pendant plus de cinq minutes à moins que j’aie écrit pourquoi… je me concentre sur la façon dont ils serviront le entreprise plus.

Une autre page du document était intitulée « Poursuite du succès en affaires ». L’idée de cette page était que certaines personnes réussissent naturellement dans les affaires, mais que celles qui ne le sont pas peuvent apprendre « en utilisant leur intellect et en développant « l’instinct naturel ». » La chose la plus importante était la discipline. La deuxième chose la plus importante était « la découverte de soi par l’ÉCRITURE (pas la lecture.) »

« Il parlait de moi », a déclaré Holmes.

« Il était tellement déçu par ma médiocrité et il essayait de m’apprendre à être meilleur. »

Ensuite, nous avons vu un programme que Holmes avait établi pour elle-même sur ce qui semblait être de la papeterie d’hôtel pour un hôtel à Singapour appelé Raffles. Le premier élément de son emploi du temps, à 4 heures du matin, était de « se lever et remercier Dieu, la plupart des choses ne sont pas logiques ». Puis, de 4 h à 4 h 15, elle devait « souhaiter du changement ». Il a également noté son déjeuner, tofu avec taboulé et « boisson verte ». Au-dessous du programme se trouvaient une série de notes pour elle-même qui, selon Holmes, étaient les préceptes de Balwani : « Je fais tout ce que je dis, mot pour mot » et « Je ne montre aucune excitation… calme, direct, pointu. »

Holmes a déclaré à la barre que lorsqu’elle ne faisait pas ce que Balwani voulait, il « se mettait en colère contre moi et me criait dessus parce qu’il était tellement déçu de ma médiocrité et qu’il essayait de m’apprendre à être mieux et je ne l’écoutais pas et je n’allais jamais réussir.

Lorsqu’elle a réussi, Balwani s’en est félicité: « Je t’ai modelée », lui a-t-il envoyé un texto.

La défense a montré un document que Holmes a créé sur son iPhone, où elle a dit qu’elle avait écrit ce que Balwani lui avait crié : « Je n’aime pas être dans une entreprise qui ne va pas gagner. Je n’ai pas la foi. Tellement en colère contre moi d’être venu. Tellement en colère passé [sic] 5 ans de ma vie. Le plus gros échec de ma vie. Regret à venir. Je suis resté parce que je t’aime… Putain de qualité médiocre de cette entreprise de merde.

Holmes a déclaré que l’abus n’était pas seulement émotionnel. Balwani « me forçait à avoir des relations sexuelles avec lui même quand je ne le voulais pas parce qu’il voulait que je sache qu’il m’aimait toujours », a-t-elle déclaré. Selon Holmes, elle a écrit un autre document sur son iPhone après l’un de ces incidents : « N’appréciez littéralement rien à ce sujet ou qui je suis si je le faisais. Fait tellement mal. Tellement. Vous ne pouvez vous concentrer sur rien sauf pourquoi ? Pourquoi me faire du mal ? Je ne peux même pas bouger et encore moins faire des redressements assis ou s’asseoir. Allongé enflé. Littéralement. »

« Il a eu un impact sur tout ce que j’étais et je ne le comprends pas complètement. »

Ce qui avait brisé le charme de Balwani, a déclaré Holmes, était un rapport d’une inspection de laboratoire en 2015. « J’avais participé à cette inspection en pensant que nous avions l’un des meilleurs laboratoires au monde ». Elle a obtenu le rapport en 2016, et il a déclaré que les opérations de Theranos représentaient « un danger immédiat pour la sécurité des patients ». Après cela, à la consternation de Balwani, elle a embauché des directeurs de laboratoire qui lui rendaient compte et a obtenu des conseillers extérieurs.

Holmes a déclaré que Balwani avait quitté l’entreprise peu de temps après, en mai 2016, et qu’elle n’avait pas poursuivi sa relation personnelle avec lui après cela. Alors qu’il était en voyage d’affaires en Thaïlande, elle et son frère ont secrètement déplacé ses affaires hors de la maison de Balwani.

Balwani ne lui a pas dit quoi dire aux investisseurs, aux journalistes ou à quiconque à propos de Theranos, a-t-elle déclaré. Lorsque son avocat, Kevin Downey, a demandé comment Balwani avait affecté son travail chez Theranos, elle a répondu : « Je ne sais pas. Il a eu un impact sur tout ce que j’étais et je ne le comprends pas complètement.

L’objectif de ce témoignage semble être d’apporter des preuves sur l’état d’esprit de Holmes. Pour que les accusations de fraude électronique restent valables, le gouvernement doit montrer que Holmes mentait sciemment. Mais si elle croyait qu’elle disait la vérité – ou qu’elle était en quelque sorte rendue incompétente pour juger de la vérité – le dossier de l’accusation s’effondre.

Les avocats de Holmes ont tenté de faire admettre des parties d’une déposition antérieure de Balwani comme preuve dans cette affaire, car ils disent que ses avocats leur ont dit qu’il plaiderait le cinquième. L’accusation a contesté cela et, dans le cadre de leur argumentation, a affirmé que ses déclarations de la déposition ne sont pas recevables en raison d’un « motif d’amour ».

À la requête de l’accusation étaient joints des textes de Holmes en mai 2016 dans lesquels elle disait à Balwani : « Je t’adore. En juin 2016, après que Holmes ait déclaré qu’elle avait quitté sournoisement leur maison, Balwani lui a envoyé un texto : « Je sais ce que vous pensez et ce que vous traversez. [sic] Contrôlez vos pensées et ne laissez pas la peur vous contrôler. Respirez et à chaque heure soyez conscient de votre respiration et de votre respiration [sic] par peur. Holmes a répondu: « J’adore ça. » Selon le gouvernement, c’est la preuve que leur relation amoureuse a persisté après que Balwani a quitté Theranos.

Holmes devra expliquer comment ces textes correspondent au témoignage qu’elle a donné aujourd’hui. Ce témoignage diffère également de ce qu’elle a dit à la Securities and Exchange Commission en 2017. Elle a déclaré que la relation était « morte » avant que Balwani ne quitte Theranos. Elle a également déclaré en 2017 qu’elle était « la décideuse ultime pour l’entreprise ».

Je m’attends à ce que l’accusation lui pose des questions sur tout cela demain – son interrogatoire principal s’est terminé comme la journée au tribunal.