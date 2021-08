Elizabeth Holmes envisage de réclamer au procès que son ex-petit ami et partenaire commercial de Theranos l’a maltraitée

in

Dans une révélation explosive quelques jours seulement avant son procès pour fraude pénale, les avocats de la défense d’Elizabeth Holmes affirment qu’elle a subi une “campagne de dix ans de violence psychologique” de la part de son ancien petit ami et partenaire commercial Ramesh “Sunny” Balwani.

“Le contrôle de Balwani incluait la surveillance de ses appels, SMS et e-mails ; la violence physique, comme lui lancer des objets durs et pointus, restreindre son sommeil, surveiller ses mouvements ; et insister sur le fait que tout succès qu’elle a obtenu était grâce à lui”, a déclaré les avocats de la défense. pour l’ancien PDG de Theranos Holmes a écrit.

La révélation est contenue dans des documents descellés tôt samedi matin par le juge de district américain Edward Davila. Holmes a rencontré Balwani à l’âge de 18 ans – il a rejoint sa startup de tests sanguins, Theranos, en 2009 en tant que président et directeur de l’exploitation. Les deux hommes, qui font chacun face à 10 chefs d’accusation de fraude électronique et à deux chefs de complot, ont admis plus tard dans des enregistrements de déposition qu’ils n’avaient jamais informé les investisseurs de leur relation.

Tous deux ont plaidé non coupables et nient tout acte répréhensible en rapport avec ce que les procureurs fédéraux appellent un stratagème de plusieurs millions de dollars visant à frauder les investisseurs, les médecins et les patients.

Les avocats de Holmes prévoient de « présenter des preuves que M. Balwani a verbalement dénigré et a retiré son affection si elle lui déplaît » ; contrôlait ce qu’elle mangeait, comment elle s’habillait et combien d’argent elle pouvait dépenser, avec qui elle pouvait interagir – la dominant essentiellement et effaçant sa capacité à prendre des décisions », selon les documents non scellés.

“Les allégations de Mme Holmes sont profondément offensantes pour M. Balwani, dévastatrices pour lui personnellement”, a écrit Jefferey Coopersmith, un avocat de Balwani, dans les documents.

Les documents répondent également à la question de savoir si Holmes envisage de témoigner. “Mme Holmes est susceptible de témoigner elle-même des raisons pour lesquelles elle a cru, s’est appuyée sur et s’est référée à M. Balwani”, ont écrit ses avocats.

Les documents révèlent également que Holmes envisage de faire valoir qu’elle souffre de problèmes de santé mentale, notamment de troubles de stress post-traumatique, de syndrome de violence conjugale, d’anxiété et de dépression en raison de sa relation avec Balwani.

Balwani a nié avec véhémence les allégations, les citant comme raison de sa demande de procès séparé, qui lui a été accordée. Coopersmith écrit que les allégations de Holmes “pour établir son innocence l’obligeraient à se défendre non seulement contre le cas du gouvernement, mais aussi contre ses allégations, car ses allégations sont si incendiaires qu’elles ne peuvent pas être réfutées devant le jury”.

Les avocats de Holmes ont également demandé de séparer leurs procès, affirmant qu’elle “ne peut pas être près de lui sans souffrir de détresse physique”.

“Elle fait valoir que si elle est jugée avec M. Balwani, elle souffrira probablement de stress et de maux physiques qui se manifesteront visuellement, de sorte qu’elle n’apparaîtra pas au jury dans son vrai sens.”

En 2020, Davila a convenu qu’ils seraient jugés séparément. Les dossiers ont été descellés en réponse à une requête de l’éditeur Dow Jones, une décision que les avocats de la défense de Holmes et Balwani ont tenté de bloquer jusqu’à la sélection du jury.

La séparation des procès est une stratégie que de nombreux analystes juridiques ont qualifiée de décision importante pour Holmes.

“Ce qu’il permet à un accusé de faire, c’est de pointer du doigt, au procès, la chaise vide”, a déclaré Barbara McQuade, ancienne avocate américaine et analyste juridique de NBC News. “Pour dire au jury que c’est le vrai méchant ici, c’était tout lui, et que le jury trouve une certaine sympathie avec cette histoire et acquitte Elizabeth Holmes.”

McQuade a déclaré que cela pouvait aller dans les deux sens, ajoutant “bien sûr à son procès où vous avez un jury différent qui juge l’affaire, il pourrait lui faire la même chose. Montrez sa chaise vide et dites que ce n’était pas Sunny, c’était Elizabeth .”

Les avocats de Holmes et Balwani n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La sélection du jury pour le procès de Holmes commence mardi.

—Scott Cohn de CNBC a contribué à ce rapport.