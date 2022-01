Elizabeth Holmes est coupable, mais la saga Theranos est loin d’être terminée

Le procès d’Elizabeth Holmes est enfin terminé, mais cela ne signifie pas que son temps sous les projecteurs est terminé. Après des mois d’arguments et sept jours de délibération, les jurés ont condamné l’ancien PDG de Theranos pour quatre des 11 chefs d’accusation de complot et de fraude. Maintenant, alors que Holmes attend sa dernière phrase, Hollywood produit ses propres versions de l’histoire de l’ancien PDG.

Certains disent que le procès Holmes représente un acte d’accusation de l’approche de la Silicon Valley « faire semblant jusqu’à ce que vous le fassiez », et en effet, les affaires pénales – sans parler des verdicts de culpabilité – contre les leaders technologiques sont rares. Les productions à venir de Hulu et Apple, cependant, pourraient bientôt livrer le vrai calcul. Ces récits dramatiques de la La saga Theranos pourrait définir comment le monde en vient à comprendre Holmes et la culture de la Silicon Valley qui lui a donné naissance.

Sur le plan juridique, le sort de Holmes n’est pas encore scellé. Le jury a déclaré l’ancien PDG de 37 ans coupable d’un chef de complot en vue d’escroquer des investisseurs et de trois chefs de fraude électronique. Mais alors que les jurés ont déclaré Holmes non coupable d’un chef de complot en vue d’escroquer des patients et de trois chefs de fraude électronique liée à des patients, ils sont restés dans l’impasse sur trois autres chefs de fraude liés à des investisseurs trompeurs. Le juge président Edward Davila envisage de déclarer l’annulation du procès pour ces accusations indécises.

Les procureurs fédéraux devront également décider de poursuivre ou non un nouveau procès pour ces trois chefs d’accusation non résolus, et la défense fera probablement appel des verdicts de culpabilité. Holmes encourt des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation (plus la restitution) et un maximum de 20 ans de prison. Il faudra probablement des mois au juge pour décider de la peine de Holmes, et il n’y a pas de peine minimale obligatoire. Il est donc possible que Holmes n’aille pas du tout en prison.

Mais inévitablement, Holmes fera face au tribunal de l’opinion publique.

Alors que l’industrie de la technologie poursuit ses efforts de longue date pour traiter Holmes comme une aberration, le secteur du divertissement ne fait que commencer. Les projets de Hulu et d’Apple – Amanda Seyfried et Jennifer Lawrence, respectivement, joueront Holmes – prévoient de tenir un référendum sur ce qui n’a pas fonctionné à Theranos, et devraient façonner la façon dont le public se souvient de Holmes et de son entreprise de manière à son essai sans caméra. jamais pu.

L’histoire d’Elizabeth Holmes va à Hollywood

La Silicon Valley a largué Elizabeth Holmes peu de temps après l’annonce de l’échec de la technologie Theranos. Les chefs de file de l’industrie technologique ont ensuite soutenu pendant des années que la startup des tests sanguins n’avait pas suivi leur approche. Ils ont souligné que Theranos était largement financé par des investisseurs privés, et non par de grandes sociétés de capital-risque, et que la société n’incluait pas d’éminents experts en biotechnologie dans son conseil d’administration.

Cet argument ne tient pas tout à fait. Holmes a bénéficié du soutien de certains investisseurs technologiques de premier plan, notamment le capital-risqueur Don Lucas et le co-fondateur d’Oracle Larry Ellison. S’habillant souvent d’un uniforme à col roulé noir et embrassant son statut de fondatrice devenue fondatrice, Holmes a également accueilli favorablement la comparaison avec la royauté de la Silicon Valley, comme Steve Jobs et Mark Zuckerberg. Même tout au long du procès, les avocats de Holmes ont tenté de défendre les affirmations trompeuses de Theranos concernant sa technologie de tests sanguins dans le cadre de l’évolution du monde des startups.

« La fraude présumée de Holmes était vraiment un symptôme de causes profondes beaucoup plus larges qui ont favorisé ses actions, et elle n’est pas seule », a déclaré à Recode Len Sherman, professeur de commerce à Columbia et ancien associé principal d’Accenture. « Cela se trouve être le cas extrême qui a été jugé et qui suscite – espérons-le – beaucoup d’attention. »

La Silicon Valley pourrait essayer de détourner l’attention de l’histoire de Theranos, mais Hollywood la met en lumière. Depuis que le Wall Street Journal a tiré la sonnette d’alarme sur l’exactitude des tests sanguins de l’entreprise en 2015, plusieurs documentaires ont enquêté sur ce qui n’allait pas chez Theranos. Il s’agit notamment du documentaire HBO réalisé par Alex Gibney The Inventor et du podcast d’enquête d’ABC The Dropout.

Les séries et longs métrages en streaming à gros budget suivront. Hulu sort une nouvelle mini-série basée sur le podcast ABC en mars – elle s’appelle également The Dropout – et a déjà publié des images de Seyfried en Holmes. Et bien qu’il n’ait pas annoncé de date de sortie, Apple a récemment confirmé qu’il soutiendrait et distribuerait un film Theranos réalisé par Adam McKay et mettant en vedette Jennifer Lawrence. Il s’appelle Bad Blood et est basé sur le livre éponyme de John Carreyrou, le journaliste d’investigation du Wall Street Journal qui a d’abord rendu compte de la technologie défectueuse de Theranos.

Les caméras n’étaient pas autorisées dans la salle d’audience lors du procès d’Elizabeth Holmes, ce qui signifie que ces documentaires, séries télévisées et films continueront d’être la principale façon de regarder (plutôt que de lire sur) Theranos. Mais ces traitements deviendront également une chance pour le public de décider ce qu’il pense de Holmes et de sa société, selon Dan Birman, réalisateur de documentaires et professeur à l’Université de Californie du Sud.

« Lorsque nous entrons dans une histoire majeure comme celle-ci, c’est un processus de tri constant qui se produira au fil du temps », a déclaré Birman. « C’est ce que fait l’histoire.

Theranos n’est pas la seule entreprise technologique en disgrâce à bénéficier du traitement en continu. Le mois prochain, Showtime publiera une série intitulée Super Pumped: The Battle for Uber, qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt en tant que co-fondateur et ancien PDG d’Uber, Travis Kalanick. Apple travaille également sur une série limitée intitulée WeCrashed sur l’ascension et la chute de WeWork, dans laquelle Jared Leto incarnera l’ancien PDG de la société, Adam Neumann, et Anne Hathaway incarnera sa femme, Rebekah Neumann.

Vous pourriez même dire que prendre des photos des fondateurs de la Silicon Valley devient un peu une tradition hollywoodienne. Ces projets suivent les traces du blockbuster de 2010 sur la fondation de Facebook, The Social Network, avec Jesse Eisenberg dans le rôle d’un sinistre Mark Zuckerberg. Il y avait aussi deux films sur Steve Jobs : le drame de 2015 écrit par Sorkin, avec Michael Fassbender en tant que fondateur d’Apple, et le biopic de 2013, avec Ashton Kutcher. Aucun de ces films n’offre de représentations flatteuses des titans de la technologie.

En attendant, il y a encore plus de scènes de la salle d’audience de Theranos qui n’ont pas encore été écrites. Un procès séparé qui se concentre sur Ramesh « Sunny » Balwani, l’ancien directeur de la technologie de Theranos et l’ex-petit ami de Holmes, doit commencer le 15 février. Balwani est également accusé d’avoir fraudé des patients et des investisseurs, mais son cas a été séparé de celui de Holmes parce que son les avocats s’attendaient à l’accuser d’abus dans le cadre de sa défense. Son affaire à venir rappelle que l’histoire de Theranos ne semble jamais se terminer.