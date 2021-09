Elizabeth Holmes et Theranos ne représentent pas la Silicon Valley, déclare la Silicon Valley

Il y a six ans, les médias annonçaient Elizabeth Holmes comme le prochain Steve Jobs ou Bill Gates. Aujourd’hui, l’ancien PDG de la startup de tests sanguins fermée Theranos est jugé pour 12 chefs d’accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude par fil. Mais l’effondrement de l’entreprise et la mise en examen de son fondateur controversé n’ont pas suscité beaucoup d’introspection dans la Silicon Valley. Dans le même temps, il n’est pas clair si Washington a apporté les changements nécessaires pour s’assurer qu’une entreprise comme Theranos ne commercialise pas à nouveau des tests défectueux au public.

L’objectif ultime de Theranos, une machine de la taille d’une imprimante qui ne nécessitait qu’une goutte de sang et pouvait traiter des centaines de tests sanguins dans les pharmacies à travers le pays, était toujours noble. Mais en 2018, les procureurs fédéraux ont accusé Holmes d’avoir intentionnellement induit les investisseurs en erreur et d’avoir effectué des tests défectueux sur des échantillons de sang de patients pour alimenter son propre succès financier. Les avocats de Holmes insistent sur le fait que la décrocheuse de Stanford, âgée de 37 ans, croyait vraiment en son entreprise, mais a commis des “erreurs” dans sa mission par ailleurs noble de réaliser des tests sanguins plus rapides et moins chers. Son équipe juridique devrait également faire valoir que, alors qu’elle était PDG, Holmes a été maltraitée par son ancien partenaire et ancien directeur de l’exploitation de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, dont le procès séparé doit commencer l’année prochaine.

“Il s’agit d’une affaire de fraude, de mensonge et de tricherie pour obtenir de l’argent”, a déclaré mercredi le procureur adjoint américain Robert Leach dans ses déclarations d’ouverture. “C’est un crime sur Main Street, et c’est un crime dans la Silicon Valley.”

Bien qu’il y ait beaucoup en jeu pour Holmes, qui risque jusqu’à 20 ans de prison, la Silicon Valley ne semble pas déconcertée par le procès ni préoccupée par son issue. Theranos, bien qu’inspiré par sa culture, n’était pas soutenu par les grandes sociétés de capital-risque de l’industrie technologique. Pendant ce temps, une lacune réglementaire qui a permis à des entreprises comme Theranos de déployer ses tests auprès des patients n’a pas été comblée, et au milieu de la pandémie, la FDA s’inquiète que certains tests de diagnostic non approuvés soient utilisés avec une “assurance limitée” qu’ils fonctionnent.

“Il y a tellement d’argent dans les terres VC, et ils doivent le garer quelque part”

Depuis 2015, le financement des entreprises privées de biotechnologie aux États-Unis a presque triplé, passant de 10,6 milliards de dollars à 27,2 milliards de dollars, selon les données du tracker du marché privé Pitchbook. Et près de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, les investissements dans les startups de technologie médicale ont encore augmenté. Que les startups thérapeutiques basées sur l’ARNm BioNTech et Moderna, où le PDG Stéphane Bancel a déjà été critiqué pour son approche secrète et contrôlante, aient conçu des vaccins Covid-19 réussis n’a fait qu’ajouter à l’enthousiasme pour les sociétés de biotechnologie.

“Tout d’abord, l’espoir est éternel”, a déclaré à Recode Lawton Burns, professeur de gestion des soins de santé à Wharton. «Il y a tellement d’argent dans les terres de VC, et ils doivent le garer quelque part. Et certains des endroits traditionnels où ils l’ont garé – dans, comme, Big Tech – ces choses sont devenus saturés, alors ils ont dû chercher un autre endroit pour le garer.

Dans les conversations sur le financement, Theranos n’est pas un sujet majeur ces jours-ci, selon le Wall Street Journal. Alors que certains investisseurs, en particulier ceux qui n’ont pas d’expérience en soins de santé, accordent plus d’attention aux données, rien n’indique que Theranos a largement changé la façon dont les investisseurs choisissent les entreprises à financer ou la façon dont ces entreprises abordent le partage de la recherche. Par exemple, Theranos a notoirement gardé ses données et sa machine secrètes, citant des “secrets commerciaux”, une pratique que les critiques disent que l’entreprise a utilisée pour dissimuler la fraude et cacher la science de mauvaise qualité. Mais une étude publiée dans le European Journal of Clinical Investigation par des chercheurs de Stanford a révélé que la plupart des entreprises de soins de santé évaluées à plus d’un milliard de dollars, en 2017, ne publient pas beaucoup de recherches évaluées par des pairs.

Walgreens a investi plus de 140 millions de dollars dans Theranos, et en 2013, les sociétés ont annoncé qu’elles concluraient un « partenariat à long terme » pour introduire les tests Theranos dans les pharmacies Walgreens. À l’instar des investisseurs individuels, la société a vu en Theranos une opportunité prometteuse et la possibilité de se démarquer de ses concurrents. Mais en introduisant des machines Theranos dans ses magasins sans jamais vérifier complètement que la technologie fonctionnait, Walgreens a finalement donné de la crédibilité à l’entreprise. Certains pourraient dire que la complicité des entreprises a mis en danger les patients qui ont utilisé les tests sanguins de Theranos dans leurs magasins. Walgreens a refusé de dire s’il avait changé d’approche.

Certains voient le procès de Holmes comme un jour de jugement pour la culture de la Silicon Valley et ses tendances imprudentes. (Des phrases telles que « bouger vite et casser les choses » et « faire semblant jusqu’à ce que vous y parveniez » résument ce sentiment.) Certains dirigeants de la Silicon Valley, cependant, ont repoussé l’idée que Theranos représente leurs valeurs. L’investisseur vétéran Paul Graham, par exemple, a critiqué les médias pour avoir qualifié Theranos de “typique de la Silicon Valley”. Il a déclaré dans un tweet que “des gens comme Elizabeth Holmes sont en fait plus rares là-bas que dans le reste du monde des affaires ou en politique”.

Beaucoup de ces critiques soulignent le financement de Theranos et la structure de son conseil d’administration comme preuve que l’entreprise s’éloigne du modèle traditionnel de la Silicon Valley. En règle générale, les sociétés de capital-risque consacrent beaucoup de temps, de recherche et d’expertise à l’étude d’une entreprise avant d’y investir et veulent une preuve du concept initial, comme des résultats de recherche. Plus précisément, les entreprises de soins de santé recrutent souvent des personnes ayant une expérience significative en soins de santé pour siéger à leurs conseils d’administration.

Ce n’est pas comme ça que Theranos fonctionnait. De la société Le conseil d’administration de 12 personnes était particulièrement léger sur les experts médicaux et technologiques. Le conseil d’administration comprenait, pour une raison quelconque, d’éminents dirigeants de la sécurité nationale, dont l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis et l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger. Plusieurs des principaux investisseurs de l’entreprise, dont l’ancienne secrétaire à l’éducation Betsy Devos, Rupert Murdoch et des membres de la famille Walton, propriétaire de Walmart, avaient également peu d’expérience médicale.

Dans l’ensemble, Theranos a été principalement soutenu par les investissements d’individus puissants et d’amis de la famille, et peu de fonds de capital-risque, dont plusieurs ont en fait laissé passer la chance d’investir dans l’entreprise.

“C’étaient des individus riches, des familles, des gens qui ne passent pas pratiquement chaque heure de veille à penser aux modèles d’affaires et aux problèmes et aux percées dans les soins de santé”, Bryan Roberts, un partenaire de la société de capital-risque Venrock qui se concentre sur l’investissement dans les soins de santé, a déclaré à Recode. “Dans le genre de communauté d’investissement en capital-risque à un stade précoce, je pense qu’il n’y a eu aucun impact.”

En 2015, le vice-président de l’époque, Joe Biden, a visité une installation de Theranos. Anda Chu/MediaNews Group/East Bay Times

Mais même si Theranos n’était pas dirigé et financé comme une entreprise de la Silicon Valley, Holmes voulait certainement imiter la mentalité « fais-le jusqu’à ce que tu le fasses » qui est souvent liée à l’industrie de la technologie. C’est cette approche qui, selon les procureurs, a maintenant conduit à de multiples chefs d’accusation de fraude, et elle a bénéficié du soutien de certains leaders technologiques de premier plan avant de tomber en disgrâce.

Le cofondateur d’Oracle, Larry Ellison, qui a investi dans l’entreprise, aurait encouragé Holmes à ignorer ses détracteurs, par exemple. Theranos, qui était basé à Palo Alto, a également activement accueilli l’association avec la Silicon Valley, Holmes s’asseyant pour des interviews lors de conférences techniques et faisant même d’un col roulé noir son uniforme quotidien dans ce qui semblait être un effort évident pour imiter Steve Jobs.

« Elle est toujours, à mon avis, une enfant de cette culture », a récemment déclaré au Washington Post John Carreyrou, l’ancien journaliste du Wall Street Journal qui a le premier exposé les problèmes des machines de Theranos. “Elle a surfé sur ce mythe du fondateur de génie qui peut voir dans les coins.”

Malgré le règlement de Holmes avec la SEC et les affaires judiciaires d’elle et de Balwani, l’intérêt pour les tests de diagnostic et la technologie innovants ne fait que croître, en partie grâce à la pandémie. Les entreprises se sont précipitées pour répondre aux exigences de la pandémie avec de nouveaux tests Covid-19, dont certains se sont rendus dans les rayons des pharmacies moins de deux ans après le début de la pandémie.

Les startups de la santé se sont précipitées pour créer leurs propres tests Covid-19 et les vendre directement aux consommateurs au début de la pandémie. Et tandis que la Food and Drug Administration (FDA) a mis un certain temps à autoriser les tests, en particulier les kits à domicile, l’agence a déclaré à Recode qu’elle avait désormais délivré plus de 400 autorisations d’utilisation d’urgence pour les tests Covid-19. Dans l’ensemble des investissements dans les soins de santé, les secteurs du diagnostic et de la biopharmaceutique ont affiché la plus forte croissance depuis 2019, selon la Silicon Valley Bank, une banque commerciale souvent utilisée par les startups.

“Avant la pandémie, il y avait juste beaucoup de réticence à financer les diagnostics car une grande partie du succès d’une entreprise dépend du succès du remboursement des payeurs ou des compagnies d’assurance”, a déclaré Heather Bowerman, fondatrice et PDG de DotLab, qui est travailler sur un test sanguin pour diagnostiquer l’endométriose. “Maintenant, il y a plus d’appétit pour les seuls domaines de diagnostic dans l’ensemble.”

Cela ne signifie pas que la FDA ne s’inquiète toujours pas du manque de surveillance des tests développés en laboratoire, qui sont des tests pour des échantillons biologiques conçus et fabriqués dans un seul laboratoire. Encore une fois, la faille pour les tests développés en laboratoire dont Theranos et d’autres sociétés ont profité existe toujours. L’automne dernier, l’agence a constaté que 82 des 125 demandes de tests Covid-19 développés en laboratoire d’autorisation d’utilisation d’urgence présentaient des problèmes avec leur processus de conception ou de validation. La plupart d’entre eux ont finalement été corrigés, mais certains n’ont pas été autorisés.

“Nous craignons depuis les années 1990, bien avant Theranos, qu’un nombre important de tests développés en laboratoire (LDT) non approuvés soient utilisés avec une assurance limitée que les tests fonctionnent”, a déclaré à Recode Lauren-Jei McCarthy, porte-parole de la FDA. “Notre expérience avec les tests développés par les laboratoires pour Covid-19 souligne la nécessité d’une réforme du diagnostic.”

Mais malgré l’appel au changement de la FDA, la mesure dans laquelle l’agence a le pouvoir de superviser ces types de tests reste incertaine.

Nous n’aurons pas de verdict dans l’affaire Holmes avant un certain temps, car le procès devrait durer au moins 13 semaines. Mais même si Holmes est reconnu coupable, il n’est pas clair dans quelle mesure nous sommes prêts à empêcher le prochain outil de diagnostic défectueux de parvenir aux patients, d’autant plus que la pandémie se poursuit.

