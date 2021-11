Elizabeth Holmes prendra vos 1,2 million de dollars mais pas vos appels téléphoniques

Dernièrement, j’ai réfléchi à Alan Eisenman, investisseur de Theranos et botte de cow-boy humain. Il est riche, le genre de personnage que Matthew McConaughey jouera dans environ 15 ans ; sur le stand, ses cheveux étaient presque aussi blancs que sa chemise, qui était déboutonnée en haut. (Sans cravate, bien sûr.) Il semblait être quelqu’un avec qui il serait amusant de boire un whisky, du moment qu’il pouvait parler.

Au tribunal, son ressentiment était palpable : cet homme a le sentiment d’avoir été malmené. « Je pense qu’il y a eu fraude commerciale », a déclaré Eisenman. « Je pense qu’on m’a menti et qu’on m’en a profité. »

Il est facile de se moquer de ces investisseurs, qui commettent un énorme péché social : revendiquer un rôle (investisseur) pour lequel ils semblent ne pas être qualifiés (en raison d’une incapacité à faire preuve de diligence raisonnable). Il s’agit d’un type d’investisseur spécifique que je remarque sans cesse : l’individu ou la famille à valeur nette élevée.

Maintenant, pendant la période au cours de laquelle Elizabeth Holmes est accusée par le gouvernement d’avoir commis une fraude électronique, les startups étaient l’un des secteurs de l’économie à la croissance la plus rapide. Dans le même temps, il y a eu une explosion de family offices, gérant de l’argent pour ce qu’un témoin (et un investisseur de Theranos, à hauteur de 6 millions de dollars) a appelé des « familles de haute qualité ».

La plupart de ces family offices n’avaient aucune activité à investir dans des startups du secteur de la santé, et Eisenman et sa famille ne font pas exception. Ils ne savaient pas quelles données demander et ne pouvaient pas interpréter les données qu’ils obtenaient. La stratégie de défense de Holmes consiste donc à dépeindre ces investisseurs comme des naïfs qui n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable.

Eisenman a investi environ 1,2 million de dollars dans Theranos en 2006, après un appel téléphonique de cinq minutes avec Holmes. Pendant un certain temps, il a reçu des mises à jour trimestrielles sur Theranos, bien que ces réunions aient cessé en 2010, et Holmes semblait en avoir assez qu’Eisenman la harcèle pour obtenir des informations. Dans un e-mail, elle lui a même dit qu’elle le rachèterait, lui permettant de gagner 5 fois son investissement. Eisenman ne l’a pas reprise.

Incroyablement, après tout cela, Eisenman a de nouveau investi dans Theranos

En fait, Eisenman a eu de multiples opportunités de vendre ses actions Theranos, y compris celles qui l’auraient rapporté au nord de 20 millions de dollars sur un investissement de 1,2 million de dollars. À chaque fois, il a refusé, disant qu’il n’avait pas assez d’informations.

Incroyablement, après tout cela, Eisenman a de nouveau investi dans Theranos – pour 100 000 $ en 2013, ce qui constitue la base de l’un des chefs d’accusation de fraude électronique du gouvernement. À ce moment-là, l’ancien contrôleur de Theranos, Danise Yam, a déclaré que Theranos avait un différend avec son auditeur et qu’il n’y avait pas eu d’états financiers audités depuis 2009. C’est ce que les enfants appellent un « drapeau rouge ».

Mais Eisenman n’est pas venu à Theranos froid. Il avait un lien social – il était ami avec le conseiller financier de la famille Holmes, qui avait également investi. De plus, le père de sa femme, qui avait également investi, était ami avec Frist, qui faisait partie du conseil d’administration.

Les heuristiques sociales semblent avoir joué un rôle important dans les investissements des family offices ; Seul l’avocat d’Henry Kissinger, Daniel Mosley, a présenté Holmes à un certain nombre d’investisseurs : la famille Walton, la famille DeVos et la famille Cox, entre autres. Le réseau de Mosley a investi 384 millions de dollars, soit plus de la moitié du tour de financement de 730 millions de dollars.

Le témoignage direct d’Eisenman s’est généralement déroulé sans heurts, mais le contre-interrogatoire a été exceptionnellement tapageur. À plusieurs reprises, le juge Edward Davila a expliqué à Eisenman que les avocats devaient poser les questions et que le travail d’Eisenman consistait à y répondre. Eisenman était si peu coopératif qu’il exigeait souvent des preuves pour lui rafraîchir la mémoire, même, notamment, lorsque les preuves discutées étaient juste devant lui, affichées sur les moniteurs du tribunal.

Un échange particulièrement mémorable a impliqué Kevin Downey, avocat d’Elizabeth Holmes, qui a interrogé Eisenman sur un e-mail de 2015. Dans l’e-mail, Sunny Balwani a fait référence à une conversation que lui et Eisenman ont eue en 2013 au sujet d’Eisenman vendant ses actions. Eisenman était d’avis que l’e-mail de 2015 déformait sa conversation de 2013 avec Balwani. Downey a demandé si Eisenman avait dit cela à Balwani, au moins trois et peut-être jusqu’à cinq fois. Eisenman a réussi à ne pas répondre à cette question, semblant confus quant à ce qui s’était passé en 2013 et ce qui s’était passé en 2015.

Lors d’un examen direct, on nous avait montré plusieurs e-mails de Holmes et Balwani disant à Eisenman d’arrêter de les harceler. Avant de quitter le tribunal la semaine dernière, Eisenman s’est entretenu avec les procureurs pour leur faire part de ses projets de voyage. Ils l’ont découragé de leur parler à nouveau. Moins de 15 heures plus tard, il a envoyé un courrier électronique à un membre de l’équipe du procureur pour lui demander comment s’était déroulé son témoignage. L’agent en question l’a appelé pour lui dire de ne pas parler au gouvernement.

Le lendemain, Eisenman a de nouveau envoyé un courrier électronique au gouvernement pour lui faire part de ses projets de voyage et a reçu un autre appel téléphonique réprimandé. Eisenman a déclaré qu’il ne pensait pas que l’e-mail était un gros problème – il parlait simplement de son projet de voyage. Le fait qu’on lui ait dit au moins trois fois de ne pas parler au gouvernement ne lui semblait pas important. Downey a demandé si c’était à lui de décider si la communication violait les règles du tribunal.

« Je suis un gars intelligent », a déclaré Eisenman.

« C’est ce que nous appelons du passe-partout, comme vous le savez en tant qu’avocat. »

En 2010, Holmes a envoyé un e-mail à Eisenman : « Alan. Vos appels et e-mails quotidiens continus après que nous vous ayons déjà dit à plusieurs reprises que nous n’avons pas d’informations supplémentaires que nous pouvons divulguer au-delà de ce que nous avons déjà partagé avec David [a fellow investor] nous bouleversent. Eisenman a ensuite contacté les membres du conseil d’administration, dont Bill Frist, l’ancien sénateur, qui était ami avec le beau-père d’Eisenman.

La juxtaposition du comportement d’Eisenman ce week-end – refusant d’écouter, continuant à envoyer des e-mails indésirables – avec les e-mails que nous avons vus au tribunal était frappante.

Aussi étrange que soit sa performance à la cour – une démonstration presque parfaite de la façon dont les riches sont habitués à ce que le monde se plie à leurs caprices – et aussi manquant que soit sa diligence raisonnable, cela ne fait pas de lui une victime moins, s’il a menti à. Il peut être plus facile de faire des victimes des family offices, en partie parce qu’ils investissent en fonction de la vie sociale de la famille. Et ils peuvent expliquer pourquoi Eisenman, confronté au contrat d’investissement qu’il a signé, a déclaré : « C’est ce que nous appelons du passe-partout, comme vous le savez en tant qu’avocat. »

La remarque suivante d’Eisenman était que ce qui était plus important que le contrat, c’étaient les conversations qu’il avait eues avec les directeurs. La paperasse n’est pas la partie importante, pour lui. Il aime l’activité sociale d’être un investisseur. Il n’est pas seulement fou de l’argent, même s’il est probablement aussi fou de l’argent. Il est furieux d’avoir été embarrassé – et sa réputation en a pris un coup.

Ce qui explique pourquoi il est si chagriné : le voilà, devant Dieu et devant tout le monde, se montrant une marque. Et un embêtant, en plus.