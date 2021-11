Elizabeth Hurley arrive sur Netflix pour un nouveau film de Noël, et il est rapidement devenu un succès

Elizabeth Hurley s’est frayé un chemin jusqu’au sommet des charts de streaming Netflix. Le dernier film de l’actrice, Le Père Noël est de retour, a récemment fait ses débuts sur la plateforme de streaming, et le film de vacances en famille dysfonctionnel hilarant s’est imposé comme l’un des titres les plus populaires sur la plateforme de streaming.

Le film, dont la première a eu lieu le dimanche 7 novembre, est centré sur la famille de Noël. Espérant un Noël parfait, Caroline Christmas et ses trois sœurs en conflit se sont réunies dans leur somptueux manoir du Yorkshire. Leurs plans pour un Noël parfait échouent et le chaos s’ensuit lorsque leur père perdu depuis longtemps arrive à leur porte avec sa nouvelle petite amie. Le film est réalisé par Philippe Martinez et Mick Davis, et écrit par David Conolly, Hannah Davis Law et Dylanne Corcoran. Avec Hurley, Father Christmas Is Back met en vedette Nathalie Cox, Talulah Riley, Kelsey Grammer, John Cleese, Caroline Quentin et April Bowlby.

Bien que le film ne soit même pas sur Netflix depuis une semaine, il s’est déjà hissé au sommet des charts de streaming. Au moment de cette publication, Father Christmas Is Back se classe quatrième parmi tous les films sur la plate-forme Netflix US, battant d’autres titres populaires comme Passing, Army of Thieves et Moneyball. À l’échelle mondiale, le film se classe cinquième, selon FlixPatrol, qui montre que le Père Noël est de retour parmi les 3 films les plus populaires dans des pays comme l’Australie, le Costa Rica et la Finlande.

Malgré sa popularité sur Netflix, le film n’est pas forcément un succès. En fait, le Père Noël est de retour n’a reçu qu’un score d’audience de 11% sur Rotten Tomatoes, et une grande partie des discussions sur les réseaux sociaux à propos du film portent sur le fait qu’il est « si mauvais que c’est bon ». Après avoir regardé le film, une personne l’a surnommé « un film de Noël incroyablement terrible ». Une autre personne a tweeté : « [Father Christmas Is Back] est hilarant », implorant leurs abonnés de « veuillez regarder. C’est le film de Noël parfait. »

Le film est l’un des derniers ajouts à la programmation de streaming Here for the Holidays du streamer. Un autre ajout, Love Hard, a fait ses débuts le 5 novembre et se classe actuellement comme le titre le plus populaire sur la plate-forme de streaming. Avec Nina Dobrev, le film d’une journaliste de LA désespérément romantique mais éternellement célibataire qui tombe amoureuse d’un gars de la côte est sur une application de rencontres pour découvrir qu’elle a été prise au piège lorsqu’elle décide de le surprendre pour les vacances. Vous pouvez consulter le guide de streaming complet de Netflix pour les vacances en cliquant ici.