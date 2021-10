Elizabeth II devient virale avec son commentaire surprenant à un membre de la garde royale : la vidéo

Nouvelles connexes

Isabelle II (95 ans) est la plus vieille monarque du monde et malgré son âge avancé elle ne semble toujours pas disposée à abdiquer en faveur de son fils -ou son petit-fils-. Et c’est que les années de la vie ne sont pas un obstacle pour la reine britannique, pas du moins pour elle-même, mais au cours des dernières heures, cela a été fait viral sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle le souverain faisait montre un intérêt particulier pour l’âge de l’un de ses gardes royaux.

Dans les images qui ont choqué les habitants du Royaume-Uni, on peut voir l’épouse du défunt duc d’Édimbourg quitter l’une de ses résidences. Juste à la porte, une rangée de gardes royaux l’attend dans une position ferme telle qu’établie par le protocole lorsque la reine fait une apparition devant eux. Elizabeth II s’avance, mais décide immédiatement de s’arrêter pour jouer dans un événement sans précédent. Le souverain s’adresse à l’officier en cinquième position, celui qui montre un visage plus vieux que les autres.

« Depuis combien de temps es-tu au service ? », demande la grand-mère des princes avec un air sérieux. Harry (37) et William (39). « 27 ans », répond la garde royale. « Il semble », glisse soudain la Reine en accompagnant sa phrase malicieuse d’un sourire et d’un rire en regardant l’officier. Le reste des gardes qui restent en formation ne peuvent s’empêcher de sourire en entendant le commentaire amusant de la reine.

Ce côté drôle du souverain a surpris les Britanniques. Malgré que Ce n’est pas la première fois qu’Elizabeth II s’entretient avec les officiers qui l’accompagnent souvent, elle n’avait jamais parlé directement à un gardien pour accentuer son ancienneté et en plaisanter.

Beaucoup ont applaudi cette proximité de la Reine, mais il y a un secteur qui n’a pas trouvé une scène aussi agréable, car en plus de penser qu’elle ridiculise l’officier, beaucoup n’ont pas vu avec de bons yeux qu’elle s’adresse ainsi à les Officier de nationalité canadienne.

Récupérer le personnel

La reine Elizabeth II est accompagnée de la canne dans ses derniers actes publics. Gtres

Malgré la drôle d’anecdote dans laquelle la reine a joué avec l’excuse de l’âge avancé de sa garde royale, la souveraine à 95 ans a également souffre des maux de son ancienneté. En effet, depuis le 12 octobre dernier, Isabel II apparaît lors d’événements publics accompagné d’une canne. Il l’a utilisé ce mardi pour assister à un événement religieux à l’abbaye de Westminster (Londres) en commémoration du centenaire de l’association caritative des Forces armées Royal British Legion. Et deux jours plus tard, il s’est à nouveau tourné vers lui pour la cérémonie d’ouverture de la sixième session du Sénat à Cardiff.

De la maison de Windsor, ils ont précisé que le souverain a utilisé la canne « pour votre confort ». Malgré son âge avancé, c’est la première fois qu’Elizabeth II utilise une canne dans un acte officiel de ce type, bien qu’en 2003 et 2004 elle ait déjà été vue avec une canne après une opération du genou.

[Más información: Isabel II no podrá beber más alcohol: « Le han aconsejado sus médicos que deje de tomar martini por la noche »]

Suivez les sujets qui vous intéressent