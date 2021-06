Elizabeth Olsen a révélé par inadvertance qu’elle s’était secrètement mariée

Le protagoniste de WandaVision a participé à la section « Actors on Actors » de Variety avec Kaley Cuoco. Son entretien via Zoom a commencé avec Olsen expliquant qu’après avoir passé sept mois à Londres, il était arrivé à Los Angeles il y a deux jours et qu’en raison d’un cas de force majeure, a pris l’appel de la salle de bain la plus éloignée de sa maison. Il s’avère que le voisin de l’actrice fait réparations bruyantes et c’était le seul endroit où je pouvais plus ou moins entendre.

Et puis elle a parlé de son mari. “J’ai aussi remarqué que mon mari a mis Little Miss Magic… Vous savez, les livres de Little Miss ? “Et puis il les a montrés à la caméra,” Ce sont ces livres classiques mais “magiques” grâce à WandaVision parce qu’il est trop mignon ! “. C’était le manière originale et spontanée dont Elizabeth a fait savoir qu’elle était une femme mariée.

VILLA CETINALE, ITALIE – 02 JUILLET: Elizabeth Olsen et Robbie Arnett assistent au troisième week-end annuel de Rosetta . en Toscane à la Villa Cetinale le 2 juillet 2018 en Italie. (Photo de David M. Benett / Dave Benett / . pour Rosetta .) (.)