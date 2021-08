in

Elizabeth Olsen contre Disney ! Soutenez Scarlett Johansson | Instagram

C’est vrai, il semble que l’actrice Elizabeth Olsen soutient Scarlett Johansson dans son procès pour le film Black Widow, une polémique qui plane contre la société Disney pour la reproduction de son film.

Comme vous vous en souvenez peut-être, pendant plusieurs années, Scarlett Johansson a été la seule femme à jouer un rôle majeur dans la Univers cinématographique Marvel.

En même temps, nous avions des personnages comme Pepper Potts et Maria Hill qui ont servi de personnages secondaires dans divers films, mais ils n’ont jamais fait partie du groupe principal.

Cela peut vous intéresser : Scarlett Johansson accuse Disney de “misogynie”

Cela a laissé Johnasson entourée de testostérone alors qu’elle tournait la plupart de ses scènes avec Robert Downey Jr. et Chris Evans, entre autres.

Cependant, en 2015, il avait finalement une autre femme à ses côtés lorsqu’Elizabeth Olsen a rejoint le MCU dans Avengers : L’ère d’Ultron.

Il a joué dans plusieurs films de la franchise et a joué un rôle important dans les films Avengers, mais ce n’est que maintenant qu’il pouvait être le protagoniste de son propre film, quand cela s’est passé dans l’autre sens avec eux.

Il ne fait aucun doute que 2021 a été une année énorme pour Marvel Studios à bien des égards, car il a enfin pu lancer ses premiers billets de télévision qui sont directement liés à ce qui se passe dans les premières qui atteignent les films.

Et WandaVision, avec Elizabeth Olsen, est d’une importance cruciale pour ce que fait Kevin Feige en ce moment.

Cependant, la série créée sur Disney + a eu un destin très différent de celui des films et Black Widow a été retardé plusieurs fois en raison de l’éventualité.

Cela peut vous intéresser: Yalitza Aparicio avoue que son père ne la soutenait pas en tant qu’actrice

Il pourrait sortir cette année, et il l’a fait d’une manière à laquelle personne ne s’attendait, via le service de streaming Premier Access de Disney pour un coût de 29,99 dollars aux États-Unis, qui varie en Amérique latine, et au même temps dans les salles de cinéma suivant le modèle hybride qui est utilisé de nos jours.

C’est pour cette raison que Scarlett Johansson a poursuivi la société peu de temps après la sortie du film, citant que la société avait violé son contrat en autorisant la disponibilité du film sur Disney + en même temps que dans les salles.

Toute l’industrie a gardé son attention sur ce qui allait arriver, et maintenant Elizabeth Olsen est venue soutenir son ancienne co-star des Avengers.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Je pense qu’elle est si forte et littéralement quand j’ai lu ça, j’ai pensé : “Bien pour toi Scarlett”, a commenté l’actrice.

Et c’est que dès que la demande de Johansson a été rendue publique, on a ressenti à quel point l’inquiétude est apparue que d’autres acteurs pourraient faire de même en voyant comment leurs films n’atteignent pas les salles exclusivement mais plutôt le streaming.