Elizabeth Olsen de Doctor Strange 2 partage ses réflexions sur le film comparé à Indiana Jones

En regardant le travail de l’homme, de The Evil Dead à Spider-Man 2 (je pense en particulier à la scène où les bras du docteur Octopus tuent ces médecins alors que Otto Octavius ​​d’Alfred Molina est inconscient), Sam Raimi est définitivement un réalisateur qui connaît son chemin dans les ténèbres et les frayeurs. Ainsi, alors que Doctor Strange dans le multivers de la folie ne reposera pas entièrement sur le genre d’horreur de la même manière que Ant-Man est sans aucun doute un film de casse, il semble que ce sera l’une des offres MCU les plus intenses, poussant peut-être ce PG- 13 notes de plus que la plupart des autres films de cette franchise de films.