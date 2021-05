Elizabeth Olsen de Doctor Strange 2 révèle tout ce qu’elle savait sur la suite pendant WandaVision

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est connu pour sa sécurité renforcée, et les acteurs et l’équipe sont soumis à des protocoles intenses pour que chaque nouveau projet ne présente aucun spoiler. Elizabeth Olsen joue Wanda Maximoff / La sorcière écarlate depuis des années et elle a récemment expliqué à quel point elle en savait sur Doctor Strange 2 lors du tournage de WandaVision pour Disney +.