Elizabeth Olsen dit que le docteur Strange dans le multivers de la folie est “le vieux Sam Raimi” et “très effrayant” .

Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois au San Diego Comic-Con International 2019, le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, a présenté Docteur Strange dans le multivers de la folie comme le premier “film d’horreur” du MCU, et bien qu’il ait peut-être perdu Sinistre le réalisateur Scott Derrickson du fauteuil du réalisateur dans les années qui ont suivi, il a également introduit une légende des genres d’horreur – et de super-héros – dans Evil Dead et Homme araignée réalisateur Sam Raimi.

Dans une récente interview suite à sa nomination aux Emmy Awards pour WandaVision, Elizabeth Olsen – qui revient en tant que sorcière écarlate aux côtés du sorcier suprême de Benedict Cumberbatch – a partagé quelques éloges pour son réalisateur, taquinant que Multivers de la folie va servir des peurs de la vieille école de Sam Raimi:

“Sam Raimi est adorable et j’ai beaucoup appris de lui”, a déclaré Olsen (via Comic Book). « C’était étrange de passer de WandaVision et amener ce personnage dans un film différent qui se sentait plus basé sur les films Marvel… C’est un film très effrayant. C’est comme le vieux Sam Raimi. Il essaie de créer le film Marvel le plus effrayant.

Il ne devrait pas être trop difficile de créer le film Marvel le plus effrayant, étant donné que le studio n’a pas encore vraiment plongé ses orteils dans le genre de l’horreur, mais faire appel à Raimi pour orienter la franchise dans cette direction est certainement alléchant. Attendez-vous avec impatience Multiverse of Madness? Assurez-vous de nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux @FlickeringMyth…

Lien source