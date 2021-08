Elizabeth Olsen, favorable à Scarlett Johansson dans son combat contre Disney

in

Il faut se rappeler que, selon ces documents juridiques, une partie des revenus que percevrait l’interprète était directement liée à la représentation commerciale de la bande en salles, une collection au box-office qui a clairement été lésée par la décision de la firme de diffuser simultanément la première. le film sur sa plateforme de streaming Disney+.

Selon Scarlett, cette stratégie de distribution en ligne n’était pas envisagée dans l’accord et a été préjudiciable à leurs intérêts.

Dans sa dernière interview avec Vanity Fair, Elizabeth Olsen, sœur des célèbres designers et enfants stars Mary-Kate et Ashley Olsen, a parlé du grave danger que court l’expérience cinématographique, en particulier de tribunal indépendant, avec la prolifération des plateformes à la demande et l’énorme popularité dont elles jouissent, surtout en ces temps de pandémie, ces services de divertissement.