Elizabeth Olsen présente la robe créée par les sœurs Mary-Kate et Ashley sur le tapis rouge des Emmys 2021

Elizabeth Olsen est en lice pour la meilleure actrice principale dans une série ou un film limité ou d’anthologie pour son travail aux Emmy Awards dimanche en raison de son travail époustouflant dans WandaVision, et elle a foulé le tapis rouge dans une robe blanche moderne qui avait une signification particulière. La robe inspirée du caftan a été conçue par ses sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen pour la marque de mode The Row.

Plus tôt cette année, Olsen a expliqué comment son nom de famille l’avait amenée dans les bonnes pièces au début de sa carrière dans une interview avec Grazia Magazine. “Le népotisme est une chose et j’en suis très consciente”, a-t-elle déclaré. “Et bien sûr, j’ai toujours voulu le faire seul.”

Oui, Elizabeth Olsen porte un petit quelque chose créé par ses sœurs pour The Row. #Emmy pic.twitter.com/PQOFkkBOQt – Nous hebdomadaire (@usweekly) 19 septembre 2021

Olsen a déclaré avoir grandi avec des frères et sœurs aussi célèbres dans le passé, expliquant qu’elle était tout aussi obsédée par leurs vêtements que les autres milléniaux grandissaient. “Tout ce que mes sœurs ont porté de toute ma vie, j’ai toujours voulu le porter en tant qu’adulte aujourd’hui”, a-t-elle déclaré au Jess Cagle Show de SiriusXM. “Je veux leurs manteaux. Je veux leurs chaussures. Je veux leurs robes. Et c’est quelque chose dont je n’ai jamais grandi.”

Mary Kate et Ashley ont construit un empire médiatique lorsqu’elles étaient enfants, en commençant par Full House et en continuant dans des films comme Billboard Dad et Passport to Paris, avant de se tourner vers la mode et de lancer leur propre ligne appelée The Row. Olsen a expliqué que son amour des performances live était le principal différenciateur entre elle et ses sœurs.

“Mes sœurs n’aimaient pas jouer comme au théâtre. Elles n’aimaient pas le public en direct. Elles étaient assez timides et cela les rendait nerveuses”, a-t-elle expliqué. “C’est moi qui ai fait en sorte que tout le monde vienne me voir jouer une comédie musicale que nous avons faite en deux semaines et ils devaient en voir trois chaque été”, a poursuivi Elizabeth. “Ils doivent aller à chaque spectacle de danse… j’ai toujours aimé le théâtre, la danse et le chant… Cela n’a jamais été une suite pour moi parce que j’ai toujours eu l’impression que c’était mon chemin.”

Olsen a expliqué sur Off Camera with Sam Jones en 2018 que Mary Kate et Ashley lui avaient donné d’excellents conseils avant de faire irruption à Hollywood. “Ce que mes sœurs disent toujours, qui pourrait venir de mon père à un moment donné – mon père, je ne sais pas, c’est que non est une phrase complète et j’aime vraiment ça, surtout en tant que femme”, a déclaré Olsen. “Ouais, tu peux juste dire non. Et j’aime vraiment ça dans tous les aspects de la vie.”