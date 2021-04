Elizabeth Olsen prévoit que Doctor Strange dans le multivers de la folie sera comme un “spectacle d’horreur”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’un des films Marvel Studios à venir et très attendus du cinéaste Sam Raimi, aura sa propre vision du genre de film d’horreur. Cela a été assuré par l’actrice Elizabeth Olsen dans une récente interview avec le médium Glamour, qui joue Scarlet Witch dans l’UCM après les événements de WandaVision et qui aura également un rôle de premier plan dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, suite de Doctor Strange , avec l’acteur Benedict Cumberbatch.

DOCTOR STRANGE 2 EMBRACE LE GENRE DE L’HORREUR

Et c’est que Kevin Feige lui-même, désormais directeur de Marvel Studios, avait déjà assuré que la suite de Doctor Strange aurait certaines touches de cinéma d’horreur; maintenant, c’est Elizabeth Olsen elle-même à travers une brève déclaration, assurant que Doctor Strange dans le multivers de la folie “est un film fou, ils recherchent définitivement cet air de spectacle d’horreur.” Rappelons-nous également que cette suite joue un rôle de premier plan dans le multivers de Marvel Studios avec la série WandaVisión et le prochain Spider-Man: No Way Home.

Ces mots ont tout le sens du monde si l’on tient compte du fait que le réalisateur du film est Sam Raimi, célèbre pour la première trilogie Spider-Man du début des années 2000, bien que ses œuvres comprennent plusieurs films d’horreur, étant la franchise Evil Dead l’un des plus représentatifs.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir le 25 mars 2022, un film réalisé par Sam Raimi avec un casting qui comprend des noms tels que Benedict Cumberbatch comme Stephen Strange, Benedict Wong comme Wong, Rachel McAdams comme Christine Palmer ou Chiwetel Ejiofor comme Mordo, en plus d’Elizabeth Olsen elle-même comme Scarlet Witch ou l’introduction de Xochitl Gomez comme America Chavez, dans les débuts du personnage à l’UCM.

Source: AS Mexique