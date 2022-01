Elizabeth Olsen répond aux paparazzi avec une réponse nette à propos de Mary-Kate et Ashley

La star de Wandavision, Elizabeth Olsen, fait la une des journaux cette semaine après qu’un clip de la plus jeune sœur Olsen mettant les paparazzi au clair sur ses sœurs soit devenu viral. Alors qu’elle signait des autographes à l’extérieur, l’un des photographes lui a demandé : « Comment se fait-il que tu sois tellement plus gentille que tes sœurs [Mary-Kate and Ashley Olsen]? »

« Parce que vous les avez dérangés toute leur vie », a rapidement plaisanté l’actrice en réponse. Comme beaucoup le savent, Elizabeth Olsen est la sœur cadette de l’ancienne Full House et des créatrices de mode Mary-Kate et Ashley Olsen. Pour les jumeaux, qui sont devenus célèbres en jouant dans des projets comme It Takes Two et New York Minute, gérer les luttes de la gloire était une première leçon – mais, la leçon a finalement été retenue par tout le monde.

« Comment se fait-il que vous soyez tellement plus gentille que vos sœurs ? » « vous les avez dérangés toute leur vie » elizabeth olsen sait dégager une garce pic.twitter.com/6F5a968CSe – alias (@itsjustanotherx) 3 janvier 2022

Elizabeth a parlé de certains des enseignements que ses sœurs ont partagés avec elle auparavant. « Je pense qu’il y a deux choses, quelque chose que mes sœurs disent toujours qui pourrait venir de mon père à un moment donné… c’est que « non » est une phrase complète. J’aime vraiment ça, surtout en tant que femme. Vous pouvez juste dire « non » .’ J’aime vraiment ça dans tous les aspects de la vie », a déclaré Elizabeth lors d’une interview pour TheOffCameraShow.

Elle a également parlé de l’aide supplémentaire que le népotisme a apportée dans sa carrière après être évidemment issue d’une famille avec des talents de célébrités. Cependant, elle a toujours voulu créer son propre tampon. En parlant avec Grazia, l’actrice a longuement discuté des progrès qu’elle a faits pour développer sa propre identité en ligne et au sein de l’industrie. Elle opte pour une vie plus privée hors de la grille des réseaux sociaux.

« Ce doit être une décision personnelle, n’est-ce pas ? » elle a dit. « Donc, mon opinion n’a rien à voir avec ce que les autres font ou ne font pas avec ça », a-t-elle déclaré à propos de son choix de rester à l’écart. « Je n’y avais jamais touché auparavant. Je me suis dit : ‘C’est une expérience sociale intéressante pour moi-même, pour voir si c’est une bonne source pour parler d’associations caritatives ou une bonne source pour parler de petits projets, ou pour partager quelque chose de plus maladroit sur moi-même .’ Mais je pense qu’en fin de compte, ce que j’ai découvert en était un, je suis vraiment mauvais pour créer une identité perçue ! »

« Je n’ai pas trouvé cela très organique par rapport à qui je suis en tant que personne », a-t-elle ajouté. « J’ai trouvé de la joie à mettre en place des vidéos idiotes, mais je pense que la principale raison pour laquelle j’ai arrêté – je ne pense pas, je sais que la principale raison pour laquelle j’ai arrêté – était à cause de l’organisation dans mon cerveau. »