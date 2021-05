Elizabeth Olsen sera une meurtrière dans la nouvelle série HBO Max – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Après avoir balayé le petit écran avec Wandavision, Elizabeth Olsen reviendra à la télévision avec Love and Death, la série HBO Max dans laquelle elle incarnera une meurtrière.

Inspirée du vrai livre policier Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, ainsi que des articles du Texas Monthly, la mini-série suit «deux couples qui vont à l’église, profitant de la vie de famille d’une petite ville du Texas , jusqu’à ce que quelqu’un prenne une hache. Selon TV Line, Olsen jouera Candy Montgomery.

Love and Death sera écrit par David E. Kelley, tandis que Lesli Linka Glatter dirigera la fiction. Réalisée par Lionsgate, la série est produite par Glatter, Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Scott Brown, Megan Creydt, Matthew Tinker, Michael Klick et Helen Verno.

«C’est une histoire captivante sur les frustrations et les désirs de deux femmes dans une petite ville qui culmine en un terrible acte de violence», a déclaré Sarah Aubrey, directrice du contenu original pour HBO Max. “Nous avons la chance d’avoir Elizabeth au centre de notre histoire pour montrer toutes les couches de Candy qui rendent cette histoire inoubliable”, at-il ajouté.

Ce n’est pas la première tentative de porter l’histoire de Candy Montgomery à l’écran. En juillet 2020, un autre projet basé sur l’assassin a été annoncé qui mettrait en vedette Elisabeth Moss.

