Elizabeth Warren déclare que l’accord Amazon-MGM nécessite un «examen antitrust méticuleux» dans une lettre à la FTC

Elizabeth Warren essaie de deviner quel visage de milliardaire elle tient lors d’un match l’année dernière sur “The Late Show With Stephen Colbert”. (capture d’écran YouTube)

Dans une lettre envoyée à la présidente de la Commission fédérale du commerce, Lina Khan, la sénatrice Elizabeth Warren a affirmé que l’offre d’un milliard de dollars d’Amazon pour MGM pourrait nuire aux consommateurs et étendre la domination d’Amazon sur le marché au-delà d’un niveau acceptable.

La lettre, publiée pour la première fois dans The Verge, décrivait les préoccupations du sénateur concernant la puissance du géant de la vente au détail en ligne dans les services de streaming et de divertissement avec Prime Video, en plus de sa domination du marché dans d’autres domaines en ligne et de sa voracité concurrentielle globale.

“La présence massive d’Amazon dans une multitude d’entreprises de vente au détail crée des conflits d’intérêts dans l’ensemble de son écosystème de marché en ligne, ce qui peut lui fournir l’incitation et la capacité de nuire à ses concurrents de manière inattendue qu’une analyse antitrust étroitement ciblée peut ne pas anticiper ou révéler”, a écrit Warren. dans la lettre du 29 juin (lire intégralement ci-dessous).

“Par conséquent, la FTC devrait regarder au-delà des services de streaming et de divertissement et évaluer les effets concurrentiels possibles sur les clients, les vendeurs et les travailleurs dans tous les segments de vente au détail d’Amazon lors de l’examen de cette transaction.”

Auparavant : l’examen de l’accord Amazon-MGM sera dirigé par la FTC, désormais présidée par la critique Big Tech Lina Khan

La semaine dernière, . a annoncé que la FTC prendrait la tête de l’enquête du gouvernement sur l’offre de 8,5 milliards de dollars d’Amazon pour le studio de cinéma – une décision que certains experts juridiques ont qualifiée d’inhabituelle compte tenu du rôle historique du ministère de la Justice dans l’examen de ces achats ou fusions potentiels.

Mais plus préoccupant pour le PDG et fondateur sortant Jeff Bezos et l’équipe de direction de la société est Khan, le nouveau chef de la FTC.

C’est Khan qui a publié en 2018 « Amazon’s Antitrust Paradox » dans le Yale Law Journal, un article fondateur qui est aujourd’hui le fondement de la législation fédérale actuelle proposée pour limiter la portée des géants de la technologie, y compris Amazon.

Dans ce document, elle s’est opposée à la théorie selon laquelle les prix à la consommation et le bonheur sont le fondement de la loi antitrust. Au lieu de cela, a-t-elle affirmé, la taille, la portée et la puissance structurelle d’Amazon portent également préjudice aux consommateurs et à la concurrence, de la même manière que les compagnies de chemin de fer l’ont fait dans les années 1890, lorsque l’industrie proposait des prix bas mais aucun choix.

La lettre de Warren reprenait bon nombre des mêmes points. Elle a déclaré que l’accord avec MGM était un moyen pour l’entreprise de vendre à bas prix, de tuer la concurrence et de contrôler ensuite le marché.

“La tactique d’Amazon consistant à opérer à perte financière et à utiliser des prix bas pour attirer les clients et conquérir le marché a déjà fonctionné, et la FTC doit déterminer si cette acquisition verticale est vraiment une stratégie de divertissement ou simplement une autre étape vers une monopolisation sans entrave”, a déclaré le Massachusetts. a écrit le sénateur.

Ce n’est pas la première fois que le sénateur Warren vise Amazon. Lors de sa campagne présidentielle de 2020, elle a critiqué le géant de la technologie basé à Seattle pour avoir prétendument contourné les taxes fédérales et a poussé une proposition visant à diviser et à réglementer plus étroitement Amazon et d’autres grandes entreprises technologiques.

Nous avons contacté Amazon pour commentaires et mettrons à jour cette histoire lorsque nous aurons une réponse. Lisez la lettre du sénateur Warren dans son intégralité ci-dessous :