Elizabeth Warren interroge le président de la SEC, Gary Gensler, sur l’approche réglementaire des échanges cryptographiques

Juridique & Réglementaire

Elizabeth Warren donne au président de la SEC Gensler la date limite du 28 juillet pour révéler l’approche réglementaire à l’égard des échanges cryptographiques

La sénatrice Elizabeth Warren veut savoir ce que fait la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour réglementer les échanges de crypto-monnaie dans le pays.

Warren a écrit une lettre au président de la SEC, Gary Gensler, demandant que le régulateur fournisse des réponses sur son rôle réglementaire sur les échanges de crypto-monnaie d’ici le 28 juillet.

Le sénateur, qui préside le sous-comité de politique économique du comité sénatorial des banques, a souligné la nécessité de protéger les investisseurs cryptographiques.

“Je vous écris pour demander des informations concernant l’autorité de la Security and Exchange Commission (SEC) à réglementer correctement les échanges de crypto-monnaie et à déterminer si le Congrès doit agir pour garantir que la SEC a l’autorité appropriée pour combler les lacunes existantes dans la réglementation qui laissent les investisseurs et les consommateurs vulnérables aux dangers de ce marché très opaque et volatil.