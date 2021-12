Elizabeth Warren interroge l’exploitation minière de Bitcoin, le législateur américain déclare que les mineurs de crypto soulèvent des problèmes environnementaux

La sénatrice Elizabeth Warren a écrit une lettre au directeur commercial de la société minière new-yorkaise Greenidge Generation, Jeff Kirt, posant pour des détails sur les émissions de l’entreprise. La lettre de Warren insiste sur « Greenidge et différents [bitcoin mining] les plantes soulèvent des questions concernant leurs impacts sur l’atmosphère mondiale.

Elizabeth Warren vise les opérations minières de Bitcoin

L’ancienne universitaire en droit et donc la législatrice du Parti démocrate américain du Massachusetts, Elizabeth Warren, s’est attaquée aux opérations d’extraction de crypto-monnaie lorsqu’elle a critiqué les marchés des devises numériques ces derniers temps. Pendant un certain temps, Warren a été président de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour rechercher une surveillance croissante de la monnaie numérique. Warren a

a également dénoncé le minage de crypto-monnaie dans le passé et il a cité à plusieurs reprises l’impact environnemental du minage de bitcoins.

Le 2 décembre, Warren a partagé une lettre qu’elle a envoyée au directeur commercial de la société minière new-yorkaise Greenidge Generation Holdings, Jeff Kirt, avec la publication d’information Bloomberg. « Compte tenu de la très forte consommation d’énergie et des émissions de carbone liées à l’extraction de bitcoins, les opérations minières à Greenidge et dans différentes usines soulèvent des problèmes concernant leurs impacts sur l’atmosphère mondiale, sur les écosystèmes indigènes et sur les prix de l’électricité pour les acheteurs », explique la lettre de Warren. La législatrice américaine a également tweeté l’article de Bloomberg via son compte Twitter officiel et a ajouté :

L’exploitation minière de crypto a des prix environnementaux immenses et augmente les coûts énergétiques pour les clients. Bitcoin à lui seul consomme la quantité maximale d’énergie que l’État de Washington. Je suis en ligne de travail à la société Bitcoin [Greenidge Generation] produire des données sur ses opérations et son impact environnemental.

Warren : « Nous devrions mieux percevoir la proportion d’installations énergétiques comme Greenidge square mesure à l’aide »

Selon l’auteur favorable de Bloomberg, Josh Saul, c’est « la première fois que Warren interroge un ouvrier sélectionné ». Le législateur du Massachusetts a également déclaré à Bloomberg que les législateurs devraient souvent considérer ces installations minières. « Nous devrions mieux percevoir quelle proportion d’installations énergétiques comme Greenidge Square mesure la victimisation, quelle proportion elles émettent dans l’atmosphère et quel impact elles ont sur les coûts d’électricité pour les clients yankees », a souligné Warren.

Le travailleur manuel du bitcoin Greenidge Generation a affirmé à plusieurs reprises que la société utilisait des solutions inexpérimentées pour extraire le bitcoin (BTC). La centrale électrique de Greenidge Generation dans la ville de New York utilise du « gaz naturel pour obtenir de l’électricité ». De plus, « Greenidge Generation fonctionne à de nouveaux niveaux de puissance en sciences physiques, atteignant des niveaux historiques bas dans la valeur de la puissance de fabrication », détaille l’entreprise.

Le post Elizabeth Warren interroge l’opération minière Bitcoin, le législateur américain déclare que les mineurs de crypto soulèvent des problèmes environnementaux sont apparus pour la première fois sur BTC Wires.