Elizabeth Warren soutient les changements apportés à la Cour suprême

La sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren a appelé à l’élargissement de la Cour suprême dans un article publié mercredi.

« Je n’arrive pas à cette conclusion à la légère ou parce que je ne suis pas d’accord avec une décision particulière », a déclaré Warren dans l’article intitulé « Élargir la Cour suprême ». « J’arrive à cette conclusion parce que je pense que le tribunal actuel menace les fondements démocratiques de notre nation », a écrit Warren.

Warren a fait valoir que « l’accumulation des tribunaux républicains » diminuait la validité des décisions de la Cour suprême, citant des affaires telles que Citizens United c. FEC et Brnovich c. Comité national démocrate pour justifier sa position. Warren a écrit que la majorité républicaine 6-3 « menacera les libertés fondamentales pour les décennies à venir ».

Warren a également accusé le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et l’ancien président Donald Trump d’avoir profité de « deux sièges volés pour remplir le tribunal », faisant référence aux nominations des juges Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Warren a conclu en déclarant qu’un « rééquilibrage » de la Cour suprême est nécessaire pour « faire progresser l’administration équitable de la justice ».

L’article de Warren faisait suite à la décision de la Cour suprême vendredi d’autoriser le Texas Heartbeat Act à rester en vigueur tout en laissant la possibilité aux prestataires d’avortement de poursuivre l’État.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.