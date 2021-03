Elizabeth Warren suggère que Stacey Abrams est le gouverneur légitime de la Géorgie ⋆ .

La sénatrice Elizabeth Warren a suggéré dans un tweet de jeudi que Stacey Abrams est le gouverneur légitime de la Géorgie, même si le démocrate a perdu contre le républicain Brian Kemp par 55000 voix aux élections de 2018.

« Le républicain qui siège dans le fauteuil de Stacey Abrams vient de signer un projet de loi méprisable de suppression des électeurs pour ramener la Géorgie à Jim Crow », a tweeté le démocrate du Massachusetts, faisant référence au gouverneur de Géorgie, Brian Kemp.

«Le Sénat doit adopter le #ForThePeople Act et le John Lewis Voting Rights Act immédiatement – notre démocratie est en jeu ce soir», a poursuivi Warren, qui a faussement affirmé tout au long de sa carrière qu’elle était amérindienne.

Warren commentait l’arrestation du représentant de l’État de Géorgie, Park Cannon, qui a été arrêté au Capitole de l’État après avoir tenté de regarder Kemp, un républicain, signer un projet de loi sur l’intégrité du vote que les démocrates opposent avec véhémence.

Le projet de loi de vote, que Kemp a signé après son adoption par la Georgia House et le Sénat, impose des exigences d’identification plus strictes sur les bulletins de vote par correspondance et limite l’utilisation des urnes.

Les démocrates ont affirmé que le projet de loi était raciste et nuirait de manière disproportionnée aux électeurs noirs.

Abrams, qui est devenue une militante des droits de vote depuis qu’elle a perdu la course de son gouverneur, a qualifié le projet de loi de Géorgie de «redux de Jim Crow en costume et cravate» dans une interview le 14 mars.

La remarque de Warren à propos d’Abrams découle d’une affirmation de longue date de certains démocrates selon laquelle la suppression des électeurs a fait perdre à Abrams la course au poste de gouverneur de 2018.

Les démocrates ont allégué que Kemp, qui était secrétaire d’État de la Géorgie à l’époque, avait privé des centaines de milliers d’électeurs potentiels en retardant leurs documents d’inscription sur les listes électorales ou en les marquant comme inéligibles à voter.

En octobre 2019, le candidat à la présidence de l’époque, Pete Buttigieg, a affirmé lors de la campagne électorale qu’Abrams aurait été le gouverneur de Géorgie si ce n’était pour «des schémas de répression des électeurs à motivation raciale» en Géorgie.

Les vérificateurs de faits à USA Today n’ont trouvé aucune preuve empirique que l’élection de 2018 a été volée à Abrams.

