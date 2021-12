30/11/2021 à 20h49 CET

Le président de l’Athletic Club, Aitor elizegiIl a reconnu des « erreurs » commises au cours de son mandat, qu’il n’essaiera pas de prolonger lors des prochaines élections auxquelles il a déjà annoncé qu’il ne se présenterait pas, mais il a également tenu à « remercier la confiance » et le « respect » reçus.

Dans son discours d’ouverture de l’Assemblée extraordinaire qui s’est tenue au Palais Euskalduna, Elizegi a déclaré que, bien qu’elle ait eu « plus de réunions qu’il n’y a eu de jours dans la législature », elle n’a pas réussi à obtenir ce qu’on attendait d’elles.

« J’avais l’impression d’être en retard ou de ne pas avoir assez de réponses »Il a dit, et a regretté les « moments difficiles » que cela a signifié pour lui.

A l’Assemblée ce mardi, le conseil d’administration tente d’approuver le budget pour la saison 2021-2022 que les partenaires compromisarios, les représentants de la masse sociale de l’entité, ont rejeté dans l’Assemblée ordinaire du 23 octobre dernier.

« J’ai fait beaucoup d’erreurs et j’espère aussi que l’impair frappera », a dit avec des mots au parfum d’adieu, un Elizegi reconnaissant « pour la confiance dans le Conseil et les professionnels pour leur temps et leur sincérité ».

« Mila ezker (merci) pour le temps et le respect », le chef de Bilbao a conclu un bref discours de sept minutes dans lequel il a également laissé un avertissement pour l’avenir : « Les temps arrivent, à la fois passionnants, difficiles parce que le les rivaux se pressent. Même si cela ne veut pas dire que je crois en ce projet et ce club « .