Elizegi fait ses adieux à l’Assemblée

23/10/2021 à 17h13 CEST

Le président Aitor Elizegi n’a effectué les comptes de la saison dernière qu’à l’Assemblée générale de l’Athletic Club, qui s’est tenue ce samedi à San Mamés, nomination dans laquelle il a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections, qu’il a confirmé pour juin 2022, et dans lequel il désapprouvait la gestion et le budget de cette saison.

Lors du rendez-vous annuel avec les délégués, un total de 1 205 représentant les plus de 43 000 membres Avec ceux que possède l’entité rojiblanca, Elizegi a vu comment la plus haute instance décisionnelle du club a rejeté la gestion de l’entité, qu’au cours des deux dernières années ce conseil d’administration a séparée des questions économiques. Il l’a fait avec 381 voix pour (41,8 %) et 492 voix contre (54).

Les délégués, parmi ceux qui ont voté 910, ont également repoussé le budget de cette saison, de 140,8 millions d’euros et avec le perte estimée à 5,4 millions en raison des derniers effets de la pandémie. Le résultat a été de 402 voix pour (44,1%) et 478 contre (52,5).

Dans ce budget figurait le ‘covid fee’ de 120 euros à chaque associé que le Conseil d’Administration a proposé, bien que toujours sans que personne ne paie plus d’argent que celui établi dans la cotisation annuelle.

En échange, l’Assemblée a approuvé les comptes de l’année précédente 2020-2021, qui présentait un solde négatif de 24,6 millions, un chiffre qui coïncide pratiquement avec l’argent des cotisations qui a été complètement arrêté en 2020. Cela a été fait avec 520 voix pour (57,1%) et 368 contre (40,4%).

L’Assemblée a également approuvé Elizegi l’entrée d’un nouvel administrateur à son Conseil, César Saez Hidalgo.

Bien que l’aval ou non de la direction, les comptes de l’année précédente et le budget de cette saison soient toujours les plus pertinents de la nomination des présidents et conseils d’administration d’Athletic auprès des délégués, à cette occasion ils ont été quelque peu éclipsés par le annonce d’Elizegi qu’il n’allait pas se représenter lors d’une prochaine élection qu’il a confirmée pour juin 2022.

« C’est la dernière fois que je défends un budget depuis ce pupitre. Être clair« , a déclaré le président rojiblanco pour clôturer le discours d’une demi-heure avec lequel il a ouvert une Assemblée générale qui a duré plus de six heures.

Elizegi a ainsi clôturé une intervention dans laquelle il a demandé à plusieurs reprises le « consensus » et « l’union » et dans laquelle il a promis « d’accompagner » et « d’être aux côtés » de celui qui sera en charge de l’entité à l’avenir du « le cas échéant » .

Le chef de Bilbao a également souligné dans son discours la force sociale de l’Athletic, révélant que le club basque compte désormais plus de membres « qu’en janvier 2020 », juste avant l’arrivée de la pandémie de covid.

« Nous sommes plus qu’en janvier 2020 », s’est-il félicité, rappelant les effets de la pandémie lors d’un mandat qui a débuté fin décembre 2018, évaluant la réponse que le personnel a eu dans ce scénario et faisant une défense de « l’unique modèle et différent « de l’Athletic à jouer avec des joueurs de terrain par rapport à ceux qui » vont sur le marché chaque été pour équilibrer les budgets.

« Nous ne voulons pas du modèle Newcastle ou Superleague. Nous ne voulons pas des heures du lundi à 9 heures du soir. Je ne suis pas intéressé par ce contenu s’il dépend du fait de laisser les gens de l’Athletic hors de ce stade. je doute fort que ce soit rentable« , s’est-il défendu.

Elizegi a estimé que, bien que « jouer trois finales soit très bien et remporter un titre soit très bien, ils ne compensent pas » le fait que les supporters n’aient pas pu accompagner l’équipe de Séville lors de la finale de la Supercoupe remportée et les deux des La Copa del King a perdu la saison dernière.

Le président de l’Athletic a apprécié la présence à l’Assemblée du directeur général du club, Jon Berasategi, après le décès de son père ce vendredi.