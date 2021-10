Elizegi laisse entendre qu’il ne se représentera pas à la présidence

23/10/2021 à 12:31 CEST

Le président Aitor Elizegi a déclaré ce samedi à l’Assemblée ordinaire de l’Athletic Club qu’aujourd’hui « c’est la dernière fois » qu’il défend « un budget sur ce lutrin », une déclaration qui lève tout doute quant à sa candidature ou non aux prochaines élections. l’entité, qu’il a ratifiée, le sera « en juin 2022 ».

« C’est la dernière fois que je défends un budget depuis ce pupitre. C’est la dernière fois que je défends un budget depuis ce pupitre », a-t-il insisté sur décision de l’entité de Bilbao, qui en est son Assemblée générale ordinaire.

Elizegi Ainsi, il a clôturé une intervention dans laquelle il a demandé à plusieurs reprises le « consensus » et « l’union » et dans laquelle il a promis « d’accompagner » et « d’être aux côtés » de celui qui sera en charge de l’entité à l’avenir du « le cas échéant » .

Le chef de Bilbao a également souligné la force sociale de l’Athletic, révélant que le club basque compte désormais plus de membres « qu’en janvier 2020 », juste avant l’arrivée de la pandémie de covid-19.