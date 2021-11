Elk n’a pas fait preuve de respect, renverse l’homme par-dessus le mur

Un homme qui marchait à quelques mètres d’un élan mâle alors que l’animal montait la garde sur son harem a été renversé par l’animal lors d’un incident effrayant capturé sur vidéo.

Les images d’accompagnement, capturées par Eric Burley dans la ville d’Estes Park, dans le nord du Colorado, montrent l’élan renversant l’homme éperdument après une série d’avertissements émis par Burley.

Burley, qui vit à Denver, a déclaré que l’homme n’avait pas été grièvement blessé. Les images montrent des passants l’aidant à se relever, se mettant en danger.

Burley a déclaré que sa femme et lui avaient rendu visite aux troupeaux de wapitis rassemblés à Estes Park le 31 octobre. La scène était « pacifique » jusqu’à ce qu’un autre wapiti mâle s’approche du wapiti alpha défendant son harem.

Burley savait qu’il était temps de laisser la place aux animaux, mais de nombreux touristes ont ignoré les panneaux d’avertissement et sont restés à proximité.

« Les deux élans mâles ont établi un contact visuel et ont commencé à montrer des dents », a déclaré Burley à FTW Outdoors. « C’est à ce moment-là que j’ai su se frayer un chemin entre les deux et laisser dame nature suivre son cours.

« Cependant, la personne a pensé qu’il serait sage de marcher juste devant l’un des élans mâles. Cette personne n’a pas non plus écouté mes ordres de faire attention et c’est à ce moment-là qu’elle a été attaquée.

Les téléspectateurs peuvent entendre les avertissements de Burley à 1:18. « Monsieur, faites attention, faites attention ! » dit-il, alors que l’homme semble déterminé à passer directement devant l’élan. L’homme est renversé contre le mur, sur la tête et les épaules, à 1h40.

« La personne semblait bien, heureusement, mais le message ici est de respecter l’espace de la faune et de faire preuve de bon sens », a déclaré Burley, qui a également mis sa vidéo en musique sur TikTok.