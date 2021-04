Ella Baila Sola sera de retour le 18 juin au festival Starlite

MÁLAGA / MADRID, 5 avr. (EUROPA PRESS) –

Le duo emblématique des années 90 Elle danse seule se retrouvera sur la même scène pour renouer avec son public et célébrer son 25e anniversaire sur Starlite, qui se tient dans la municipalité de Malaga à Marbella en été.

Plus précisément, l’événement aura lieu dans l’auditorium de Starlite Catalana Occidente, Vendredi 18 juin, tel que rapporté par l’organisation dans une déclaration.

Marta Botía et Marilia Casares ils ont annoncé leur séparation en 2001, après cinq ans à faire de la musique et trois albums. Son adieu était avec un album de ‘Greatest Hits’ (Hispavox) où les 20 chansons les plus marquantes de sa carrière musicale ont été incluses.

La rupture du duo annonçait depuis un certain temps et les compositeurs de Madrid ont décidé de se séparer pour continuer avec de nouveaux projets séparément. De plus, Botía a également repris l’entraînement en duo avec Virginia Mos, avec un album studio en 2019 avec le titre « Magnets in the frigo ».

Cette nouvelle confirmation rejoint le casting des artistes pour le festival, parmi lesquels sont déjà confirmés Beret, Miriam Rodríguez & Cepeda, La Oreja de Van Gogh, Miguel Bosé, Nathy Peluso, Irina Kolesnikova & El Lago de Los Cisnes, Miguel Ríos & The Black Betty Trio, El Último Aplauso, Tabouret, Pablo López, Passager, Rozalén, Maluma, Antonio Orozco, Antonio José et Bonnie Tyler.

Aussi Carlos Rivera, Rosario, Alan Parsons Live Project, Ozuna, Sebastián Yatra, Raphael, Estopa, ‘El Sentido del Humor: Dos Tontos y Yo’, Il Divo, José Luis Perales, Lionel Richie, Juan Magán, Tom Jones, Nile Rodgers & CHIC, Simple Minds, Ara Malikian, Tomatito, David Bisbal, Omar Montes, Lérica, Aitana et Morat, entre autres.

Les billets de cette nouvelle confirmation seront en vente ce mardi 6 avril, sur www.starlitecatalanaoccidente.com avec des prix de lancement spéciaux – à partir de 20 euros – pour les 150 premiers billets de chaque concert.

De cette manière, le festival veut promouvoir la culture et permettre les paris sur la musique. De plus, le retour est garanti en cas de maladie par COVID-19.

Enfin, ils ont rappelé que le festival boutique se déroule en plein air dans un environnement en pleine nature, et que le lieu disposera de toutes les mesures de sécurité adaptées à la réglementation.

De même, ils ont estimé que Starlite Catalana Occidente était le seul festival international organisé en période de pandémie, «marquant la nouvelle ère des concerts sûrs et dirigeant l’industrie mondiale de la musique».