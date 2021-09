Ella Emhoff marche dehors dans Adidas, Stella McCartney ‘Earth Explorer’ – WWD

De la Fashion Week de New York au Met Gala en passant par une collaboration avec Stella McCartney, Ella Emhoff a eu un mois de septembre bien rempli.

Pour Adidas by Stella McCartney, le mannequin et belle-fille de la vice-présidente Kamala Harris joue dans la campagne “Earth Explorer” portant des vêtements de plein air tactiques et des matériaux recyclés dans une nouvelle collection automne 2021 qui a été publiée en ligne et sur l’application d’Adidas cette semaine.

“Je ressens un lien très fort avec l’environnement dans le sens où, pour continuer en tant que monde, nous devons le protéger”, a déclaré Emhoff dans un communiqué de presse, soulignant l’impératif environnemental. « Il est vraiment important qu’à la suite de cela, nous – en tant que société – commencions à vraiment nous concentrer sur des pratiques durables qui aident à protéger l’environnement. »

Aux côtés d’Emhoff se trouvent un groupe de créateurs de nouvelle génération partageant les mêmes idées, dont l’artiste R&B alternatif Audrey Chu et les artistes activistes Alima Lee et Yanece Cotto.

La collection Earth Explorer coûte entre 180 $ et 450 $ et propose un certain nombre de looks adaptés aux intempéries et respectueux de l’environnement. La doudoune polyvalente du sac de couchage – qu’on peut voir enfiler Emhoff dans la photo du héros – est faite de polyester 100 % recyclé et du tissu Wind.Rdy d’Adidas. Appelées l’élément phare de la collection pour leur polyvalence, les bottes d’hiver sont fabriquées avec la technologie Cold.Rdy pour l’isolation et au moins 50 pour cent de plastique Parley Ocean recyclé via le matériau haute performance Primeblue d’Adidas.

L’assortiment est complété par un body tout-en-un de luxe fabriqué à partir de tissu ajusté 100 % recyclé. Comme pour les autres pièces, le body fait preuve d’une technologie performante. Dans ce cas, les porteurs bénéficient d’un coup de pouce de la technologie Aeroready pour une aération maximale dans la coupe près du corps.

“Lors de la création de cette campagne, nous voulions vraiment pouvoir soutenir les explorateurs de nouvelle génération dans leurs aventures dans la nature à travers une collection multifonctionnelle”, a déclaré McCartney dans un communiqué. “La goutte comprend des pièces vraiment tactiques et polyvalentes… qui soutiendront les militants dans leur exploration avec ses qualités de haute couture, de performance et de protection.”

La collection a été abandonnée quelques heures seulement après qu’Emhoff a fait ses débuts au Met Gala dans Stella McCartney personnalisée, taquinant les fabrications durables (y compris le matériau Primeblue dans ses baskets) dans la nouvelle collection.

