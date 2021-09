Ella Emhoff & More Celeb Kids sont sur le point de conquérir le monde du mannequinat

Les initiés de la mode se moquaient de l’idée que la progéniture d’une célébrité se lance dans le mannequinat, mais grâce à des personnalités comme Kaia gerber et les sœurs Hadid, la piste est désormais un paradis pour le népotisme – et pour cause !

Année après année, ces jeunes dans la vingtaine se classent parmi les mannequins les mieux payés de l’industrie. (En 2018, Kendall Jenner a remporté la première place après avoir engrangé 22,5 millions de dollars, et ce ne serait tout simplement pas la semaine de la mode sans Gigi hadid et petite soeur Joli.) De plus, ils sont régulièrement invités à marcher pour les maisons de couture du monde entier, ouvrant des défilés dans des ensembles époustouflants conçus par les meilleurs de New York, y compris Jeremy Scott et Jason wu.

Il n’est donc pas étonnant que l’industrie vise la prochaine génération d’enfants célèbres avec une génétique enviable et une jambe de force.

Jusqu’ici, Lila mousse a montré qu’elle a ce je ne sais quoi qui a fait sa maman Kate Moss si célèbre. Depuis ses débuts sur les podiums pour Miuccia prada‘s Miu Miu printemps 2021, le jeune homme de 18 ans a continué à apparaître sur les couvertures de Vogue italien et japonais.