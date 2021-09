Ella Emhoff, Russell Westbrook et Rosalia assistent au Thom Browne NYFW Show – WWD

Date de nuit, édition kilt. Le spectacle de Thom Browne au Shed samedi soir a fonctionné comme une soirée en couple pour la belle-fille du vice-président Kamala Harris (et star montante de la mode) Ella Emhoff, et son petit ami, le rédacteur en chef de GQ Sam Hine. Les deux sont arrivés des ascenseurs au huitième étage de The Shed et ont demandé s’ils pouvaient se faire prendre en photo, avant de descendre rapidement l’escalier roulant jusqu’au lieu du spectacle.

Le spectacle a également réuni Rosalia, MJ Rodriguez, Maisie Williams, Troye Sivan, Hailee Steinfeld, Julia Fox, Evan Mock, Jordan Clarkson, Grace Van Patten, Moses Sumney, Lee Pace, Tommy Dorfman, Ashton Sanders et plus encore.

Avant l’événement, les gars de Gossip Girl, toujours omniprésents, Eli Brown et Thomas Doherty, se sont comparés à Benito Skinner et à son petit ami Terrence O’Connor avant de faire le pas et de répéter.

« Y a-t-il des boissons là-haut ? » Brown a demandé à un membre du personnel, qui l’a rassuré qu’il y aurait de l’eau. « Y aura-t-il de l’alcool ? F-k. “

Après avoir repéré Skinner, Antoni Porowski a mis un masque et est allé faire un câlin d’ours. “C’est tellement agréable de vous rencontrer”, a-t-il déclaré au créateur de contenu. Avec tout le temps que nous avons passé sur nos téléphones au cours des 18 derniers mois, il n’est pas surprenant que des célébrités d’Instagram comme Skinner – @Bennydrama7, c’est-à-dire – soient devenues une denrée si prisée lors des événements de mode. Maisie Williams, elle-même une méga célébrité grâce à une petite émission intitulée “Game of Thrones”, était tout aussi ravie de voir Skinner se précipiter pour lui.

Avec un peu de temps à tuer avant le spectacle, Brown demandait quel était le thème du Met Ball cette année, tandis que Dan Levy avait l’air tout à fait à l’aise assis sur une table, discutant avec quiconque s’approchait de lui. Lindsey Vonn a redressé sa jupe pour des photos alors que son collègue athlète Russell Westbrook a fait le tour de l’espace avec des photographes pour le meilleur éclairage.

MJ Rodriguez était vêtu d’un ensemble d’écolière, qu’elle considérait comme son «uniforme de la première année».

« Je vais à l’école, dit-elle. “Quand j’arriverai en dernière année, ils vont me mettre dans quelque chose d’encore [crazier]. “

Rodriguez assistera à son premier Met Ball cette semaine, suivi des Emmys le week-end prochain, où elle est nominée pour l’actrice principale exceptionnelle dans un drame pour son rôle dans “Pose”.

“J’ai pu assister à quelques spectacles, ça a été un tourbillon avec la semaine de la mode en plus du Met Gala”, a déclaré Rodriguez. « C’est fou, c’est difficile de tout comprendre, mais je vis pour ça. Je souris. Toutes mes nervosités sont à l’intérieur en ce moment.