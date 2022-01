« Ella Fitzgerald chante le livre de chansons de George et Ira Gershwin »

Lorsque Norman Granz a lancé le label Verve en 1956, il s’agissait essentiellement d’un véhicule pour la carrière d’enregistrement de Ella Fitzgerald, qu’il dirigeait depuis plusieurs années. En effet, en 1955, Granz avait arraché le contrat d’enregistrement d’Ella à Decca Records. Et, l’année suivante, Granz a produit deux projets majeurs pour Ella, Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Song Book et Ella Fitzgerald Sings the Rodgers & Hart Song Book. En 1957, entre-temps, ils entreprirent le Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book et, un an plus tard, Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Song Book.

Ils ont continué à se frayer un chemin à travers Le grand livre de chansons américaines et c’était le 5 janvier 1959, Ella a commencé à travailler sur un autre recueil de chansons majeur, celui-ci des classiques intemporels de George et Ira Gershwin. « Love Is Here to Stay » a été enregistré le premier jour, tout comme « The Man I Love » et « A Foggy Day », deux jours plus tard, Ella a fait « Somebody Loves Me », avec « I’ve Got a Crush on You » étant fait le 8 janvier. En tout, Ella a fait 57 compositions de Gershwin; à 41 ans, elle était au sommet de ses capacités vocales.

Ella et les Gerswhin étaient de vieux amis. À l’été 1950, Decca a alors eu l’idée de faire un album avec juste Ella et un accompagnement au piano, dans ce cas, Ellis Larkins. L’album résultant, Ella Sings Gershwin est charmant.

« Je n’ai jamais su à quel point nos chansons étaient bonnes jusqu’à ce que j’entende Ella Fitzgerald les chanter. » – Ira Gershwin

Un nouveau recueil de chansons signifiait un nouvel arrangeur et Granz a finalement fait entrer Nelson Riddle en studio avec Ella, quelque chose qu’il cherchait à faire depuis qu’elle était arrivée à Verve. C’était la combinaison parfaite avec Ella et Jedusor développant une solide amitié. Ses sessions Gershwin étaient entrecoupées d’autres pour Hello Love, Sweet Songs for Swingers et Get Happy !; Granz a pris soin de stocker des chansons pour ces autres albums lorsque le programme de tournée chargé d’Ella lui a permis de passer du temps en studio.

Le recueil de chansons de Gershwin était tel que l’enregistrement ne s’est terminé que le 18 juillet 1959. C’est pendant qu’Ella enregistrait le recueil de chansons de Gershwin que Norman Granz a déménagé à Lugano en Suisse. Il était de plus en plus impliqué dans la promotion de concerts et la gestion des carrières de Duke Ellington et Oscar Peterson en plus d’Ella, et à la fin des années 1960, il vendit Verve Records à MGM. Avant cela, Granz a fait la tournée JATP en Europe en février et, au Deutschland Halle à Berlin, Ella a été enregistrée pour ce qui est devenu Mack The Knife – Ella à Berlin.

Le succès d’Ella Fitzgerald Sings The George And Ira Gershwin Song Book, mesuré en termes de graphique, est au mieux dans la moyenne, ne passant que cinq semaines sur la liste des best-sellers, mais cela regarde cet enregistrement monumental du mauvais point de vue. Ella prend des chansons qui sont très appréciées et très jouées et les rend fraîches et vivantes, voire nouvelles. Il a cependant remporté un Grammy pour la meilleure performance vocale féminine lors de la cérémonie de 1960. Et n’oublions pas qu’il s’agissait d’un coffret de cinq albums, devenu par la suite un coffret 4CD, avec des prises alternatives et d’autres raretés. Plongez dans certains des plus grands chants de n’importe quel chanteur, n’importe quand, n’importe où.

