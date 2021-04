Ella Fitzgerald: Pourquoi est-elle si importante?

Né le 25 avril 1917, sinon tout à fait à l’aube de l’ère de la musique enregistrée, alors à ses balbutiements, Ella Fitzgerald a fait plus que la plupart des chanteurs pour remplir le monde d’une belle musique et répandre la joie et l’amour du Grand livre de chansons américaines. Mais qu’est-ce qui rend Ella si importante? Ou comme Mel Tormé l’a dit: «Elle était la meilleure chanteuse de la planète.»

Les débuts du Big Band

Adolescente, elle a quitté l’école, a travaillé pour la mafia et a vécu dans la rue, il est donc peut-être surprenant que la pureté de sa voix ait séduit le public depuis qu’elle a enregistré pour la première fois avec l’Orchestre de Chick Webb en 1935. Comme tant de chanteurs de l’époque des grands groupes, le travail d’Ella était de se produire en direct pour des danseurs dans les clubs et les salles de bal, puis d’aller en studio pour chanter les chansons pop du jour, qu’elles correspondent vraiment à sa voix ou non. Le plus souvent, ces chansons convenaient mieux au groupe qu’au chanteur.

Ce n’est qu’à l’été 1938 qu’Ella a trouvé un vrai succès et quand elle l’a fait, c’est avec une comptine du 19ème siècle qui a été remise au goût du jour par Van Alexander qui vendait régulièrement des arrangements à Chick Webb. «A-tisket A-tasket» a frappé la bonne note avec les acheteurs de disques et il a fait n ° 1 sur le hit-parade américain. Un an plus tard, Webb est décédé de la tuberculose vertébrale et pendant les années suivantes, Ella a gardé son orchestre ensemble, présenté comme Ella Fitzgerald et son célèbre orchestre.

Cependant, il a été difficile de le maintenir; les membres du groupe étaient très exigeants et Ella, à peine dans la vingtaine, trouvait leurs demandes difficiles à réfuter. Au cours de l’été 1942, les choses tournent mal lorsque l’American Musician’s Union (AFM) déclenche une grève pour tous ses membres, ce qui met fin à l’enregistrement. Decca Records, le label d’Ella, est parvenu à un accord avec l’AFM fin septembre 1943 et au lieu de la remettre avec son orchestre, Decca a fait équipe avec Ella avec un autre de leurs actifs d’enregistrement prisés, The Ink Spots. Le résultat “Cow-Cow Boogie” a fait le Top 10 du Billboard. Plus tard en 1944, le même couple a marqué un n ° 1 avec “Into Each Life Some Rain Must Fall” couplé avec “I’m Making Believe.”

Ayant eu ce succès, Decca a essayé de reproduire la formule avec des enregistrements avec Louis Armstrong, Louis Jordan, The Delta Rhythm Boys et The Song Spinners et il y a eu quelques succès modestes. L’un de ceux-ci était son dernier succès dans les charts de la décennie, «Baby It’s Cold Outside» avec Louis Jordan, du film Neptune’s Daughter d’Esther William en 1949. Le problème était que personne chez Decca ne pouvait déterminer ce qu’Ella devrait chanter en solo.

Un changement radical de carrière

Ella lors de ses performances live embrassait de plus en plus le be-bop au cours de ces années, en tournée avec le groupe de Dizzy Gillespie et bien que leurs concerts fassent de bonnes affaires au box-office, la musique qu’ils ont faite ensemble n’allait jamais vendre un million de disques. En 1949, Ella fait sa première apparition au Jazz at the Philharmonic, ce qui marque un grand changement dans sa carrière. À partir de ce moment, Ella a semblé s’élever au-dessus de la mêlée et s’élever à un niveau musical plus élevé.

Au fil des années 1950, les apparitions d’Ella dans les palmarès Billboard étaient rares, mais cela ne reflétait en aucun cas la qualité de ses enregistrements. Des chansons comme “I’ve Got a Crush on You” étaient stupéfiantes, indiquant la direction dans laquelle Ella se dirigeait; il et plusieurs autres enregistrements brillants de cette période sont disponibles sur l’album, Pure Ella. Le public les aimait aussi, ce qui signifie qu’en 1954, elle avait vendu plus de 20 millions de disques, ce qui la mettait là-haut avec les chanteurs les plus populaires, noirs ou blancs.

Rencontre avec le plus grand défenseur du jazz

Norman Granz qui a fondé Jazz at the Philharmonic and Clef Records était complètement amoureux d’Ella, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi Decca ne l’avait pas enregistrée en chantant ce qu’il pensait être le bon matériau. Granz est devenu le manager d’Ella juste avant une tournée du JATP en Europe en 1954. Probablement avec une certaine coercition de Granz, Decca a permis à Ella d’enregistrer avec Ellis Larkins et l’album qu’ils ont produit, Songs in a Mellow Mood est fabuleux. L’année suivante, Ella a enregistré avec un orchestre dirigé par Andre Previn, 25 ans, et peu après avec l’orchestre de Benny Carter – des chansons comme «It Might as Well Be Spring» et «I Can’t Get Started» (Previn)

«Entre le diable et la mer bleue profonde» et «Ol ‘Devil Moon» (Carter) étaient beaucoup plus conformes à la direction que Norman Granz voulait pour Ella. La dernière session d’Ella de sa carrière d’enregistrement de 21 ans pour Decca était le 5 août 1955, elle était passée du statut d’artiste «singles» et avait besoin d’être présentée d’une manière pour laquelle le disque de longue durée était idéalement conçu. Comme Frank Sinatra, qui avait des problèmes similaires chez Columbia Records quelques années plus tôt, Ella est passée de «The First Lady of Song» à «The Voice of Jazz» et c’était vraiment grâce à Granz et Verve Records, le label qu’il a créé pour Ella.

Création du recueil de chansons «Ella»

Le 7 février au studio Capitol Records à Los Angeles, le même studio dans lequel Frank Sinatra a enregistré tous ses albums classiques, Ella a enregistré dix chansons qui seraient incluses sur Ella Fitzgerald chante le livre de chansons de Cole Porter. C’est une écoute essentielle – aucun amateur de musique qui se respecte ne devrait vivre sans cette merveilleuse musique. C’était le début de la série d’albums Song Book qui a aidé à définir à quoi devrait ressembler un disque de longue durée et qui a en même temps établi Ella comme la plus grande chanteuse des 100 dernières années.

Plongez dans l’une d’elle Livres de chansons, choisissez n’importe quelle piste au hasard et vous entendrez la perfection. Tout, depuis les arrangements, les musiciens et les chansons elles-mêmes, crée le modèle parfait pour la voix d’Ella. Ella avait 38 ans quand elle a enregistré son premier recueil de chansons et sa voix était aiguisée à la perfection. Qu’elle chante une simple ballade ou une chanson d’amour ou quelque chose avec plus qu’un soupçon de jazz à ce sujet, elle ronronne et balance. Personne ne peut avoir entendu ces disques sans avoir été totalement séduit.

C’est également en 1956 qu’Ella enregistre à nouveau avec Louis Armstrong. Après un concert au Hollywood Bowl la veille, ils sont allés au studio Hollywood de Capitol pour enregistrer Ella et Louis, sans doute le plus grand album de duos de jazz de tous les temps. L’année suivante, ils ont enregistré Ella et Louis Again et Porgy and Bess; ce dernier est l’un des plus beaux enregistrements jamais réalisés.

Ce n’est qu’en 1964 qu’Ella a terminé son cycle de recueils de chansons avec l’album de Johnny Mercer. Entre les deux, il y avait de nombreux autres albums avec des arrangeurs comme Russ Garcia, Paul, Weston, Quincy Jones, Frank DeVol et Nelson Riddle, tous ajoutant leur éclat et leur brillance à une carrière qui était le genre à laquelle d’autres chanteurs aspirent.

La carrière ultérieure d’Ella, sans atteindre les sommets vertigineux de sa décennie avec Verve Records, a quand même produit des moments forts mémorables, tout comme ses concerts à travers le monde. En 1980, Granz, qui dirigeait toujours Ella, a eu l’idée qui était presque un recueil de chansons, Ella Abraça Jobim; son hommage au brillant auteur-compositeur brésilien. Elle est également revenue au canon de Gershwin avec son vieil ami, André Previn.

Laissant sa dernière marque musicale

En 1987, Ella a fait son troisième album avec le brillant guitariste Joe Pass; c’était aussi l’année où elle avait besoin d’une chirurgie à cœur ouvert. Deux ans plus tard, elle a enregistré son dernier album studio, intitulé à juste titre, All That Jazz. En 1992, elle a eu les deux jambes amputées sous les genoux en raison de complications liées au diabète. En 1991, Ella qui a dit un jour que «la seule chose meilleure que de chanter, c’est plus de chanter», a donné son dernier concert au Carnegie Hall de New York.

Ella est décédée le 15 juin 1996, laissant au monde un meilleur endroit grâce à son don magique de chanter et de se balancer mieux qu’il ne semblait possible à quiconque de le faire. Et pour conclure sur ce qui rend Ella si grande, c’était en partie sa diversité.

Elle a commencé comme chanteuse de swing, est passée au bebop, elle a chanté du scat parfait, était une chanteuse de jazz extraordinaire et n’avait pas peur du matériel moderne à l’approche des années 1960 et 1970. Du blues à la bossa nova, en passant par les calypsos et les chants de Noël, elle a imprégné tout le monde de sa voix unique, toujours jeune. Elle a eu la chance d’avoir une gamme de trois octaves et une diction et une énonciation qui ressemblaient à celle de Frank Sinatra… aussi bien que possible. Ella vivra pour toujours, ou jusqu’à ce que les gens arrêtent d’écouter de la musique.