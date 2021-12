Ella Fitzgerald, The Supremes remixé sur ‘Lofi Holiday Mixtape, Vol.2’

La deuxième édition de la mise en ton Mélange de vacances Lofi est arrivé avec des versions rafraîchissantes et hypnotiques des classiques de saison de Ella Fitzgerald, les tentations, Les Suprêmes, Chet Boulanger, Kay Starr et Ferrante & Teicher. La collection de 7 titres est maintenant disponible via Universal Music.

L’édition de cette année, Lofi Holiday Mixtape Vol. 2, est façonné par des producteurs du monde entier. Mondo Loops, un producteur basé au Royaume-Uni, ralentit le tempo sur « (Everybody’s Waiting For) The Man With The Bag » de Kay Starr et renforce la piste avec des instrumentaux nouvellement enregistrés pour un son frais et éthéré.

Il y a aussi une apparition de SpoonBeats, membre d’un collectif Lofi basé au Mexique. Il aborde « My Favorite Things » des Supremes avec une approche inattendue, transformant les cordes orchestrales originales en un moment instrumental rythmé. « White Christmas », un autre choix de The Supremes, a reçu un remix du producteur de Los Angeles L.Dre. Son interprétation de la chanson, plus hypnotique dans son son, ajoute un coup de pied à la vitesse de la voix du groupe et les superpose sur un rythme pulsant.

LOUALLDAY, également originaire de Los Angeles, reprend la majeure partie de Lofi Holiday Mixtape, Vol. 2, avec quatre remixes dont « Silent Night » de The Temptations, « O Come All Ye Faithful » d’Ella Fitzgerald, « Winter Wonderland » de Chat Baker et « Ave Maria » de Ferrante & Teicher. Sur chacun, le producteur mélange des boucles instrumentales, des voix hachées et des rythmes hip-hop pour transformer les morceaux de vacances classiques en une nouvelle combinaison de sons saisissante.

Diffusez ou achetez Lofi Holiday Mixtape, Vol. 2. Consultez la tracklist officielle ci-dessous.

Lofi Holiday Mixtape, Vol. 2 Liste des pistes

1. Kay Starr – « (Tout le monde attend) L’homme avec le sac » (Mondo Loops Remix)

2. Les tentations – « Silent Night » (LOUALLDAY Remix)

3. The Supremes – « Mes choses préférées » (SpoonBeats Remix)

4. Ella Fitzgerald – « O Come All Ye Faithful » (LOUALLDAY Remix)

5. Ferrante & Teicher – « Ave Maria » (LOUALLDAY Remix)

6. Chet Baker – « Winter Wonderland » (LOUALLDAY Remix)

7. The Supremes – « Noël blanc » (L.Dre Remix)