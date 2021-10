Ella Toone marque son premier tour du chapeau pour l’Angleterre – Man United News And Transfer News

La milieu de terrain de Manchester United, Ella Toone, a marqué son premier tour du chapeau pour les Lionnes d’Angleterre mardi lors de leur victoire 10-0 contre la Lettonie.

Le joueur de 22 ans a été l’un des meilleurs joueurs de United jusqu’à présent cette saison, marquant un certain nombre de buts et de passes décisives et cette forme s’est maintenue dans le camp anglais.

Ses deux premiers buts sont intervenus dans les 12 premières minutes alors qu’elle réussissait deux frappes presque identiques de l’intérieur de la surface.

Son troisième est arrivé en seconde période alors qu’elle dansait autour des défenseurs lettons pour marquer un but sous un angle serré, avant qu’elle ne soit retirée.

Elle a pris le ballon de match avec un sourire rayonnant sur son visage.

« Je suis sur la lune. » Félicitations pour votre triplé, @ellatoone99 !

Toone n’était pas le seul Rouge en service international car Mary Earps a passé une nuit tranquille dans les buts des Lionnes tandis que Lessi Russo, Lucy Staniforth et Katie Zelem se sont toutes jointes au camp d’entraînement pour les qualifications.

Il y avait plus de Reds en action pour leurs pays que les joueurs anglais, Ona Battle a obtenu deux passes décisives lors du match de l’Espagne contre l’Ukraine hier soir.

Pendant ce temps, Jackie Groenen a joué pour les Pays-Bas et Vilde Boe Risa pour la Norvège.

Hayley Ladd et Carrie Jones ont toutes deux commencé pour le Pays de Galles contre l’Estonie et les ont aidées à remporter une victoire 4-0.

Le prochain match des Lionnes aura lieu le 27 novembre à domicile où elles affronteront l’Autriche.

United sera ravi d’accueillir les filles, sans blessure, alors qu’elles feront face à une série de matches difficiles tout au long du mois de novembre, notamment les Spurs et Everton à l’extérieur, ainsi qu’Arsenal à domicile.