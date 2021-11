Ella Toone prolonge son contrat avec les femmes de Manchester United

Ella Toone a signé un nouveau contrat avec Manchester United Women.

L’international anglais a mis la plume sur un accord jusqu’en juin 2025.

Ici pour rester ❤@EllaToone99 a engagé son avenir pour United ! ✍🔴 #MUFemmes – Femmes de Manchester United (@ManUtdWomen) 20 novembre 2021

Ella Toone: Carrière jusqu’à présent

Toone est revenu à Manchester United en 2018 lorsque le club a formé une équipe féminine senior. Elle avait été au centre d’excellence du club dans sa jeunesse.

Maintenant en 2021, elle a joué plus de matchs et marqué plus de buts que quiconque pour les Red Devils – 36 buts en 83 matchs pour être exact.

Toone a fait ses débuts internationaux en février 2021, marquant un penalty contre l’Irlande du Nord.

Plus récemment, elle a gagné une place régulière dans le onze d’Angleterre de Sarina Wiegman, marquant son premier tour du chapeau senior contre la Lettonie le 26 octobre.

Le joueur de 22 ans fait partie de la dernière équipe des Lionnes, aux côtés de ses coéquipières de Manchester United Mary Earps, Katie Zelem et Alessia Russo.

Toone est parmi les meilleurs joueurs de Manchester United et, n’ayant que 22 ans, il a certainement la capacité de s’améliorer encore.

Elle a déjà marqué cinq buts en six matches avec l’Angleterre. Toone a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Tokyo plus tôt cette année.

Cette saison, Toone, qui peut jouer au milieu de terrain et à l’avant, en a marqué quatre et aidé quatre dans toutes les compétitions jusqu’à présent pour Manchester United.

Des ambitions à la hauteur de Manchester United

Ella Toone a déclaré à manutd.com : « Signer un nouveau contrat au club est vraiment excitant pour moi ; United a été une grande partie de ma vie en grandissant et je suis ravi de continuer mon voyage.

« Le club répond à mes ambitions en tant que joueur, j’ai déjà tellement appris et je veux juste continuer à travailler dur, continuer à contribuer et avoir du succès ici.

«Je veux juste aussi dire un grand merci à tous ceux qui ont été impliqués dans mon voyage jusqu’à présent; de la famille, des amis, des coéquipiers, du personnel et, bien sûr, des fans, dont je ne considère jamais le soutien comme acquis.

« Je veux vous rendre tous fiers et créer plus de souvenirs avec ce club. »

Marc Skinner a ajouté : « Je suis ravi qu’Ella ait signé un nouveau contrat avec le club, c’est un merveilleux talent et ses statistiques cette saison parlent d’elles-mêmes. Elle fait partie intégrante de l’équipe.

«Elle est si polyvalente en tant que joueuse, et sa capacité à trouver des poches d’espace et à manipuler le ballon dans des zones restreintes est l’endroit où elle brille vraiment en tant que force d’attaque. Il y a tellement de place pour grandir avec Ella aussi, elle n’a que 22 ans et apprend toujours, donc nous savons que si elle continue à travailler dur, elle aura un avenir si brillant.

Progrès de Manchester United

Manchester United a pris d’assaut le sommet du football féminin en Angleterre depuis sa formation en 2018. Ella Toone a été la clé de cela, sous Casey Stoney et maintenant Marc Skinner aussi. Les Red Devil’s ont remporté le championnat féminin lors de leur première saison et ont depuis terminé quatrièmes consécutivement en Super League, à un point de leurs places en Ligue des champions la saison dernière, ce qu’elles ont clairement indiqué reste leur objectif dans cette campagne également.

United occupe la cinquième place, à trois points de Brighton & Hove Albion en troisième place en Ligue des champions.

Cela ne va pas être plus facile pour les Red Devils, qui accueillent Arsenal dimanche 21 novembre avant un déplacement à Brighton.

La victoire du derby de Manchester en milieu de semaine leur a peut-être donné un coup de pouce bien nécessaire.

